الإرادة الصلبة.. الأمن العراقى يلاحق فلول داعش فى 3 محافظات

وأضافت الخلية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن القوات الأمنية المشتركة شرعت فى تنفيذ عملية (الإرادة الصلبة) فى مناطق جنوب الحضر وصحراء الجزيرة فى شمال الفرات ومناطق غرب وادى الثرثار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش.
وذكر البيان أن هذه العملية تأتى لملاحقة فلول داعش ولتفتيش هذه المناطق، مشيرا إلى أن القطاعات الأمنية مستمرة فى واجباتها المكلفة بها لتعزيز الأمن والاستقرار فى مختلف المجالات.
يأتى هذا تزامنا مع انطلاق عملية "أسود الصحراء" العسكرية؛ لتجفيف منابع الإرهاب شمال قضاء القائم باتجاه صحراء الجزيرة فى الموصل.
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