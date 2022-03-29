الإرادة الصلبة.. الأمن العراقى يلاحق فلول داعش فى 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى اليوم الثلاثاء انطلاق عملية أمنية واسعة بمساندة طيران الجيش فى 3 محافظات وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابى.





وأضافت الخلية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن القوات الأمنية المشتركة شرعت فى تنفيذ عملية (الإرادة الصلبة) فى مناطق جنوب الحضر وصحراء الجزيرة فى شمال الفرات ومناطق غرب وادى الثرثار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش.

وذكر البيان أن هذه العملية تأتى لملاحقة فلول داعش ولتفتيش هذه المناطق، مشيرا إلى أن القطاعات الأمنية مستمرة فى واجباتها المكلفة بها لتعزيز الأمن والاستقرار فى مختلف المجالات.

يأتى هذا تزامنا مع انطلاق عملية "أسود الصحراء" العسكرية؛ لتجفيف منابع الإرهاب شمال قضاء القائم باتجاه صحراء الجزيرة فى الموصل.