جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن الصواريخ المجنحة الروسية نجحت فى تدمير قاعدة وقود كبيرة بالقرب من قرية كليفنا بمنطقة ريفنا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.
وأشار متحدث الدفاع الروسية إلى أن القاعدة المدمرة، ذات الأهمية الاستراتيجية للأوكرانيين، كانت مسؤولة عن توفير الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية فى ضواحى كييف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- صواريخ مجنحة.. روسيا تكشف تفاصيل تدمير قاعدة وقود فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.