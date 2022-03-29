عاجل- صواريخ مجنحة.. روسيا تكشف تفاصيل تدمير قاعدة وقود فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن الصواريخ المجنحة الروسية نجحت فى تدمير قاعدة وقود كبيرة بالقرب من قرية كليفنا بمنطقة ريفنا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.

وأشار متحدث الدفاع الروسية إلى أن القاعدة المدمرة، ذات الأهمية الاستراتيجية للأوكرانيين، كانت مسؤولة عن توفير الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية فى ضواحى كييف.