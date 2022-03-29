إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ482 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الجامعة فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء إلى أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و127 ألفا و431 وفاة.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 79.9 مليون، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.8 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 977 ألفا و687 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ659 ألفا و227 وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 521 ألفا و70 وفاة.