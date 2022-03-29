البرازيل: إقالة رئيس «بتروبراس» النفطية بعد رفع الأسعار

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت وزارة المناجم والطاقة البرزيلية، إن بولسونارو أقال سيلفا إى لونا، وأنها اقترحت تعيين الخبير الاقتصادى فى مجال النفط أدريانو بيريس رئيسًا للمجموعة، لافتة إلى أن تأكيد ذلك التعيين سيكون فى 13 أبريل من قبل مجلس إدارة الشركة.
وكان بولسونارو عيّن سيلفا إى لونا، الجنرال المتقاعد ووزير الدفاع السابق، فى فبراير 2021 رئيسًا للمجموعة النفطية الحكومية بعدما أقال بولسونارو سلفه للسبب نفسه.
وأعلنت بتروبراس فى مطلع مارس زيادة سعر البنزين بـ 18.8%، والديزل بـ 24.9%، بسبب الاضطرابات فى سوق النفط الدولية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات التى فرضها الغرب على روسيا.
وأثارت الزيادة غضبًا واسعًا فى الشارع البرازيلى، وانتقادات من بولسونارو الذى يحاول كبح جماح التضخم قبل سبعة أشهر من انتخابات رئاسية يطمح للفوز فيها بولاية ثانية.
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