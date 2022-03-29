إصابة جنديين إثر انفجار عبوة ناسفة فى نينوى العراقية

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "السومرية" الإخبارية عن المصدر ـ لم تسمه - قوله إن عبوة ناسفة انفجرت فى سيارة للفرقة 16 قيادة عمليات نينوى بالجيش العراقى، ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح طفيفة.

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم انطلاق عملية أمنية واسعة بمساندة طيران الجيش فى ثلاث محافظات؛ وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابى.