إصابة جنديين إثر انفجار عبوة ناسفة فى نينوى العراقية

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "السومرية" الإخبارية عن المصدر ـ لم تسمه - قوله إن عبوة ناسفة انفجرت فى سيارة للفرقة 16 قيادة عمليات نينوى بالجيش العراقى، ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح طفيفة.
وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم انطلاق عملية أمنية واسعة بمساندة طيران الجيش فى ثلاث محافظات؛ وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابى.
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