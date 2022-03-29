أمريكا تحث طالبان على وقف تعدياتها على حقوق الشعب الأفغانى

وأكدت الخارجية الأمريكية، فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الالكترونى، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولى توليان اهتماما وثيقا لتصرفات طالبان داخل أفغانستان، مشددة على التزام الولايات المتحدة بدعم الحق فى حرية التعبير فى جميع أنحاء العالم، وخاصة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، للعمل بحرية بدون خوف من تعرضهم للعنف.
وبحسب البيان، أفادت وسائل إعلام مثل "صوت أمريكا" و"هيئة الإذاعة البريطانية" و"دويتشه فيله" بأن شركاء البث المحليين منعوا من بث برامجهم فى البلاد بسبب إرشادات جديدة ومقيدة من طالبان، كما أصدرت طالبان قرارا فى 23 مارس الجارى بمنع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية.
ورأت الولايات المتحدة أن كلا من هذه الأعمال وحدها تثير القلق، ولكنها مجتمعة توضح أن طالبان لا تفى بالالتزامات الأساسية التى قطعتها على نفسها تجاه الشعب الأفغانى والمجتمع الدولى.
وأضافت الخارجية الأمريكية،فى بيانها، أن التعليم وحرية التعبير من حقوق الإنسان التى يجب أن يتمتع بها كل شخص فى أفغانستان؛ فهذه ليست قيما غربية أو تنازلات للمجتمع الدولى بل هى من حقوق الإنسان وضرورية لمجتمع أفغانى مسالم ومزدهر، وهو أمر تدعى طالبان أنها تعمل عليه.
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