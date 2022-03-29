نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروي العطش.. مشروبات رمضان المنعشة في حر الصيف وهذه العصائر لمرضى السكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروبات رمضان من أعظم المشروبات التي ينتظرها المسلمون في فارغ الصبر، لأن هي من ألذ المشروبات في رمضان، ولا تنفذ أبدا من على مائدة الطعام، والآن سنتكلم عن 6 مشروبات صحية في رمضان، وكذلك المشروبات المفيدة لمرضى السكر

مشروبات رمضان

أوشك الشهر الكريم على القدوم، ومن أجله تحضر السيدات العربيات كثير من المشروبات الأساسية على مائدة الإفطار، وفي الغالب يكون بعضها تقليديًا مثل:

التمر والحليب

عادةً يتم تناول التمر عقب الإفطار مباشرة، ويحب معظم الناس وضع التمر في الحليب في اليوم السابق، وفق

تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخرين يفضلون تناول التمر أثناء شرب الحليب، وهي أيضا طريقة سهلة جدا.

قمر الدين

غالبًا هذا المشروب هو الأكثر شيوعًا في رمضان، والمكون الأساسي هو المشمش الذي تم تجفيفه، وقمر الدين طعمه

لذيذ للغاية، ويساعد في عملية الهضم والتنظيم الغذائي بإضافة الخصائص الصحية مثل الفيتامينات.

السوبيا

تعد السوبيا من المشروبات الأساسية في هذا الشهر الكريم، ومعظم المجتمع يحبون السوبيا لأنها مصنوعة من

الخبز البني، والشعير، والسكر، والتوابل، وأحيانا تكون السوبيا بيضاء أو مصبوغة بالأحمر، وهو مشهور كثيرًا في مملكة السعودية.

وأحيانا يتم بيعه في أكياس نيلون، أو توزيعه في رمضان المبارك، وممكن وضع إضافات عليه مثل الزبيب، والكركديه لإضافة اللون الأحمر لها.

التمر الهندي

التمر الهندي من المشروبات الجميلة جدا وينتشر بكثرة في البلاد العربية، وهو يشبه مشروب الكركديه في الطعم، وهو مصنوع من فاكهة التمر الهندي الممزوجة بالماء والسكر.

العرقسوس

وهو مشروب تقليدي خاصةً بسوريا ومصر، ولون مشروبه أسود ومر قليلًا، ومصنع من جذر العرقسوس، وعلى الرغم أن العرقسوس لا يحبه الجميع إلا أنه يستخدم كمشروب يزيد طاقة جسم الإنسان.

الجلاب

هو من أشهر المشروبات في الإمارات والشرق الأوسط، وهو عنصر أساسي في معظم المنازل.

يتم صناعته باستخدام بعض المكونات وهي، التمر، ودبس العنب، ولا تنسي ماء الورد مع الكثير من الثلج إذا أحببت.

بينما انه غالبا الجلاب منخفض في السعرات الحرارية.

عصائر رمضان لمرضى السكر

عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان على عناصر غذائية مفيدة لمرضى السكر، كما أنه غني بالألياف الغذائية، ويوجد مجموعة من الفيتامينات الصحية للجسم، ويمنع الإصابة بتصلب الشرايين.

ماء جوز الهند

من أجمل المشروبات التي تساعد على استقرار السكر في الدم وتتلخص بقية مميزاته في الآتي:

غني بالمعادن.

بالإضافة إلى ذلك لمجموعة فيتامينات مثل فيتامين “C”.

والآن انتهينا من التحدث عن مشروبات رمضان والتي يحبها جميع المسلمون، ويتفنون في صنعها وابتكار عصائر جديدة منها تكون مفيدة للجسم، ليعينه على ساعات الصوم الطويلة، وقضاء العبادات المفروضة.