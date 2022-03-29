تاس: نصف مليون لاجئ من أوكرانيا ودونباس في الأراضي الروسية

وصل ما مجموعه نحو 490 ألف شخص من أراضي دونيتسك ولوجانسك وأوكرانيا إلى روسيا، بزيادة 16,6 ألف خلال اليوم الماضي، حسبما نقلت وكالة “تاس” عن مصدر أمني.
وأفاد المصدر اليوم الثلاثاء، بأنه بحلول صباح يوم 29 مارس، وصل إلى روسيا أكثر من 489 ألف شخص، بينهم ما يقرب من 100 ألف طفل.
ووصل أكثر من 411 ألف شخص من دونباس، فيما وفد حوالي 78 ألفا آخرين من أراضي أوكرانيا، عبر معابر على حدود مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وجمهورية القرم الروسية.
وأضاف المصدر أن ما يزيد عن 15 ألف شخص يعبرون يوميا حدود روسيا قادمين من دونباس وأوكرانيا. وأكثر من 24 ألف لاجئ، بمن فيهم أكثر من 10 آلاف أطفال، يحتضنهم 355 مركز إيواء مؤقتا في 34 منطقة روسية.
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