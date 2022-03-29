يبدأ أبريل المقبل.. اليابان تصدر قرارا جديدا ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال هاجيودا -بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"- إنه "تماشيا مع قرار الحكومة اليابانية، اعتبارا من الخامس من أبريل، تم فرض حظر على تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا، من بينها السيارات الفارهة والأحجار الكريمة والمجوهرات"، قائلا إننا "سنعمل مع المجتمع الدولى، بما فى ذلك مجموعة الدول السبع، لتطبيق عقوبات صارمة".
وبحسب بيانات الحكومة اليابانية، فإن السيارات تشكل جزءا كبيرا من الشحنات المتجهة إلى روسيا من اليابان والتى بلغ إجماليها 627.8 مليار ين أى ما يعادل 5 مليارات دولار خلال عام 2020.
وكانت قد فرضت اليابان حظرا مماثلا على صادرات السلع الفاخرة إلى كوريا الشمالية فى عام 2006، بعد أن أعلنت بيونج يانج أنها أجرت تجربة نووية ومنذ ذلك الحين، حظرت اليابان تماما الواردات والصادرات إلى البلاد.
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