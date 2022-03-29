مقتل عاملين جراء انفجار بمصنع للنفايات الصناعية فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - لقى شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار بمصنع لمعالجة النفايات الصناعية بمدينة أنسان التابعة لإقليم كيونغ جى فى كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "يونهاب".





وحسبما نقلت الوكالة، قال مسؤولون إن انفجارًا وقع فى منشأة لمعالجة النفايات الصناعية فى أنسان، على بعد حوالى 40 كيلومترًا جنوب العاصمة سيول، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وأشارت "يونهاب" إلى أن الحادث وقع فى المنشأة بتمام الساعة 10:24 صباحًا (بالتوقيت المحلى) للبلاد، أثناء قيام العمال بلحام خزان، لافتة إللا أن القتيلين فى الخمسينيات من العمر، حيث لقيا مصرعهما بعد إصابتهما بشظايا جراء الانفجار.

وقالت الشرطة وهيئة الإطفاء إنه تم إخماد الحريق الناتج عن الانفجار بالكامل، مؤكدة أنهم يحققون فى السبب الدقيق للحادث.