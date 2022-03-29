انطلاق عملية أمنية لتجفيف منابع الإرهاب بالموصل العراقية

جدة - نرمين السيد - وذكرت القوات الأمنية فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية أن العملية العسكرية انطلقت بثلاثة محاور رئيسية وبأربعة ألوية لاستهداف المناطق الرخوة أمنيا بالاشتراك باسناد طيران الجيش". وأشارت إلى أن "أسود الصحراء" تعد من العمليات العسكرية الكبرى منذ عمليات الانتصار على فلول داعش الإرهابى؛ بهدف استتباب الأمن وتجفيف منابع الإرهاب وإحكام السيطرة على الحدود العراقية السورية.

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