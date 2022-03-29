قطاع طرق يهاجمون قطارًا للركاب شمال نيجيريا

جدة - نرمين السيد - هاجم قطاع طرق قطارًا للركاب فى نيجيريا، مساء أمس الإثنين، حيث نصبوا له كمينًا فى مساره من أبوجا إلى كادونا شمال البلاد، فيما يعد الهجوم الثانى الذى تشهده البلاد منذ أكتوبر الماضى، عندما خطف المسلحون مئات الطلبة والمسافرين والقرويين للحصول على فدى، حسبما أفادت سلطات الولاية.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، كتب أحد الركاب على "فيسبوك"، إن‭‭‬‬ اللصوص زرعوا متفجرات لإيقاف القطار، لافتًا إلى أنهم كانوا يحاولون اقتحام القطار، إضافة إلى سماع أصوات طلقات نارية خارج القطار. بينما لم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، ولم يتأكد وقوع خسائر بشرية حتى الآن. وقال المتحدث باسم حكومة ولاية كادونا النيجيرية: "قام الجيش بتأمين القطار القادم إلى كادونا من أبوجا الذى استهدفه إرهابيون"، مضيفًا أن "العمل جار لنقل الركاب من موقع الهجوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات لتلقى الرعاية الطبية العاجلة".

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