روسيا تبدى استعدادها للتعاون الإنسانى عبر مجلس الأمن الدولى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن البعثة الروسية قولها: "لقد أُحطنا علما بالبيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذى دعا فيه روسيا إلى ضمان وقف إطلاق النار فى أوكرانيا من أجل العمليات الإنسانية".

وأضافت البعثة الروسية: "نعبّر عن أسفنا لأن أنطونيو جوتيريش لم يقيّم تصرفات أعضاء الأمم المتحدة التى نسفت جهود الوفد الروسى التى دعت إلى استيفاء جميع الأطراف شروط عمل العاملين فى المجال الإنسانى فى أوكرانيا".

وتابعت البعثة الروسية: "كما نأسف، لأن العاملين فى المجال الإنسانى فى أوكرانيا أصبحوا رهينة للأهداف الجيوسياسية للغربيين"، مؤكدة: "ما زلنا مستعدين للتعاون مع زملائنا فى مجلس الأمن الدولى حول المسار الإنسانى فى أوكرانيا، ومنفتحون على مناقشة جميع السبل، كما أن الممرات الإنسانية اليومية مفتوحة وتضمن القوات الروسية أمن كل من يريد الخروج من مدينة ماريوبول".