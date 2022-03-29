خلطة السبع بهارات اللي هتخلى أكلك جنان..طريقة عمل خلطة السبع بهارات المميزة للمشاوي والطواجن والكبسة

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طريقة عمل خلطة السبع بهارات المميزة للمشاوي والطواجن والكبسة، أهم ما يميز أطباق الطعام الشرقي هو الطعم اللذيذ والنكهة الرائعة والسر في هذا يعود إلى إضافة التوابل الخاصة بكل طبق، و خلطة السبع بهارات تعد من أهم التوابل التي تعطي لبعض الأطعمة مثل الأرز المبهر والدجاج المشوي والكبسة وغيرهم المذاق المميز الفريد، والسبع بهارات تباع جاهزة في العديد من أماكن العطارة، ولكن الكثير يفضلون إعدادها بالمنزل حتى الحصول على الرائحة القوية لها بعد تحميص و خلط مكوناتها وسوف نقدم لكي طريقة عمل خلطة السبع بهارات بكل بساطة. طريقة عمل خلطة السبع بهارات سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل خلطة السبع بهارات لجميع الأكلات مكونات عمل خلطة السبع بهارات كوب من حبات الفلفل الأسود.

½ كوب من الكمون الخشن.

و 1/2 كوب من حبات الكزبرة الخشنة.

½ كوب من حبوب أو عصا القرنفل.

حبتان من جوزة الطيب.

3 أعواد من القرفة.

10 حبات من الحبهان. خطوات تحضير خلطة السبع بهارات نحضر صينية فرن مسطحة ومناسبة في الحجم لمقدار التوابل ثم نضع عليها جميع التوابل.

ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 7 دقائق.

نخرج صينية التوابل من الفرن ونتركها حتى تهدأ قليلا.

نضع جميع مكونات التوابل داخل وعاء المطحنة ونبدأ بالتشغيل ونستمر في الطحن حتى الوصول إلى مسحوق ناعم.

نسكب خليط السبع بهارات الناعم و المتجانس داخل برطمان زجاجي أو عبوة محكمة الغلق .

وتوضع في مكان جاف وتكون جاهزة للاستخدام. طريقة تحضير خلطة السبع بهارات طريقة اخري لعمل خلطة السبع بهارات مكونات عمل خلطة السبع بهارات ½ كوب من أوراق اللورا.

الكبابة الصيني بمقدار 1/2 كوب

¼ كوب من بودرة الحبهان.

½ كوب من مسحوق القرفة.

¼ كوب من الجنزبيل.

2 حبة جوزة الطيب.

¼ كوب من القرنفل المطحون. خطوات تحضير خلطة السبع بهارات نحضر طاسة ويتم وضعها على نار هادئة حتى تسخن ثم يتم وضع جميع مكونات البهارات داخلها.

نقلب جميع المكونات معا على النار الهادئة لمدة من 7 إلى 10 دقائق حتى تخرج الرطوبة منهم ويتم التحميص قليلا.

نغلق النار ونترك المكونات حتى تهدأ قليلا ثم يتم وضعهم داخل وعاء المطحنة .

وطحنهم جيدا حتى الوصول إلى خليط ناعم ومتجانس.

نسكب خليط السبع بهارات داخل وعاء زجاجي محكم الغلق ويتم الاحتفاظ بها في مكان جاف لحين استخدامها. عمر شويل - جدة خلطة السبع بهارات اللي هتخلى أكلك جنان..طريقة عمل خلطة السبع بهارات المميزة للمشاوي والطواجن والكبسة - ثقفني

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