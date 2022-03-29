ألمانيا تسجل 237352 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 20 مليونا و561131 بعد تسجيل 237352 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 128764 بعد تسجيل 307 وفيات جديدة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 480.48 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و499880.