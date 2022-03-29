نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول منصة الاختبارات المركزية مدرستي اختبار مهاراتي ekhtibar.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط دخول منصة الاختبارات المركزية، حيث أطلقت وزارة التعليم بالمملكة مَنصة اختبار ليتم عقد اخَتبارات مهاراتي بها لكلاً من طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وذلك في جميع المدارس الحكومية وجميع المستويات الأكاديمية، وبعد الانتهاء من هذه الاختَبارات سيكون لدى المعلم فهم شامل لمستوى الطلاب للعام الدراسي الجديد، أعلنت الوزارة عن المواد التي سيتم عقد الاختبارات لها والتي تضمنت المواد الأساسية، والآن نتعرف على رابط دخول مَنصة الاخَتبارات المركزية، وتهدف هذه الاختَبارات لتحسين وتطوير المهارات لجميع الطلاب.

رابط دخول منصة الاختبارات المركزية

الاختبار المركزية الإلكترونية والتي يتم دخولها من خلال الرابط الخاص بها، أو من خلال مدرستي وحساب الطالب، حيث تحتوي هذه المَنصة على مجموعة من الخدمات الهامة التي تقدم الدعم للطالب والمعلم، ومن خلال هذه الاختبارات يمكن للمعلم تقييم مستوي الطلاب الأكاديمي ومعرفة مهاراتهم وقدراتهم علي احتواء المناهج التعليمية، بالإضافة إلي حصول المعلم أيضاً علي التعرف على مستوى التحصيل لكل تلميذ، ويمكن اتخاذ عدد من القرارات المناسبة في حالة وجود نقص معين لدى الطلاب، ويستطيع الطالب الدخول من خلال

رابط اختبار ekhtibar.moe.gov.sa

الدخول للاختبارات الإلكترونية من منصة مدرستي

من خلال اتباع الخطوات التالية يستطيع الطالب الدخول لمنصة الاختبارات المركزية، وأداء اختبار مهاراتي الذي تم البدء به منذ 24 شعبان 1443.

الدخول إلي رابط اختبار بمنصة الاختبارات المركزية.

قم بتدوين اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

انقر فوق الاختبارات ثم الاختبارات المركزية.

الآن قم بالنقر علي تبويب تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بك.

بعد ذلك اقرأ الشروط والأحكام وانقر للموافقة عليها.

تابع الاختبار وقم بالحل وفي النهاية يتم الضغط علي إرسال.

تعليمات دخول الاختبارات الإلكترونية

هناك مجموعة من التعليمات التي يجب على الطالب الالتزام بها عند دخوله المنصة وأداء الاختبارات هناك هذه التعليمات هي كما يلي:

يجب أن يتأكد الطالب من حل جميع الأسئلة في الاختبار وأنه لم يترك أيًا منها.

يمكن للطالب أن يقدم اختباره بعد أن يجتاز نصف مدته.

يشترط حضور الامتحان المركزي في الوقت المحدد.

يمكن للطالب مراجعة الحل قبل نهاية الوقت المحدد للاختبار.

وبهذا انتهينا من توفير كافة التفاصيل المتعلقة رابط دخول منصة الاختبارات المركزية مدرستي اختبار مهاراتي للسنة المتوسطة والابتدائية بالتعليم السعودي.