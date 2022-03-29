نظام نور تسجيل رياض الأطفال noor.moe.gov.sa بحساب ولي الأمر الذي يقوم بإنشائه على رابط نظام نور المركزي ليتمكن ولي الأمر بتسجيل الأطفال في الأعمار المناسبة لتسجيل الأطفال لدخول المرحلة التعليمية الأولى من التعليم في المدارس الحكومية بالمملكة لدخول العام الدراسي المقبل 2023-1444 برقم الهوية.

نظام نور تسجيل رياض الأطفال noor.moe.gov.sa دخول المنصة الرقمية بحساب ولي الامر

تطلق وزارة التربية والتعليم بالمملكة العديد من القرارات التي ينتظرها كل ن الطالب والمعلم وولي الأمر، حيث تسعى إلى تنظيم العملية التعليمية للطلاب بالتزامن مع تقديم الأطفال في المراحل العمرية المبكرة، رياض الأطفال 1443، كما تقوم بفتح إمكانية إنشاء حساب لكل من الطالب والمعلم وولي الامر ومدير المدرسة للاستخدامات المتغيرة لكل منهم، ويكون حساب ولي الامر للتسجيل للأطفال في مرحلة رياض الأطفال والاستعلام عن حضور الطلاب ومتابعتهم في المراحل الأولى من التعليم الابتدائي، بينما يكون الطالب له حساب خاص يتمكن من خلاله من متابعة الدروس والفيديوهات على منصة مدرستي ودخول الاختبارات الإلكترونية والاستعلام عن النتائج للاختبارات الشهرية والنهائية، ويكون للمعلم وقائد المدرسة والإداريين حساباتهم على منصة التعليم الأولى بالمملكة لمتابعة كل ما يخصهم من تحضير دروس ومتابعة راتب وتنقلات وغيرها.

مرحلة رياض الأطفال

يتم استقبال الأطفال من عمر 3 سنوات وحتى 6 سنوات.

تقوم وزارة التعليم بتحديد مراحل لتسجيل الطلاب ويكون في هذه الفترة متاح تسجيل الأطفال في المرحلة الرابعة.

يجب التقيد بعمر الطفل في المرحلة الرابعة ليتم استكمال التسجيل.

يقوم ولي الأمر بتقديم الكشف الطبي للطفل عند التسجيل.

يجب أن يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب خاص به لتسجيل الأطفال.

يكون ولي الأمر هو أحد الابوين أو العم أو الدرجة الأقرب من الأقارب.

تسجيل مرحلة رياض الأطفال 1443