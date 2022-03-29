نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور تسجيل رياض الأطفال noor.moe.gov.sa دخول المنصة الرقمية بحساب ولي الامر في المقال التالي
نظام نور تسجيل رياض الأطفال noor.moe.gov.sa بحساب ولي الأمر الذي يقوم بإنشائه على رابط نظام نور المركزي ليتمكن ولي الأمر بتسجيل الأطفال في الأعمار المناسبة لتسجيل الأطفال لدخول المرحلة التعليمية الأولى من التعليم في المدارس الحكومية بالمملكة لدخول العام الدراسي المقبل 2023-1444 برقم الهوية.
نظام نور تسجيل رياض الأطفال noor.moe.gov.sa دخول المنصة الرقمية بحساب ولي الامر
تطلق وزارة التربية والتعليم بالمملكة العديد من القرارات التي ينتظرها كل ن الطالب والمعلم وولي الأمر، حيث تسعى إلى تنظيم العملية التعليمية للطلاب بالتزامن مع تقديم الأطفال في المراحل العمرية المبكرة، رياض الأطفال 1443، كما تقوم بفتح إمكانية إنشاء حساب لكل من الطالب والمعلم وولي الامر ومدير المدرسة للاستخدامات المتغيرة لكل منهم، ويكون حساب ولي الامر للتسجيل للأطفال في مرحلة رياض الأطفال والاستعلام عن حضور الطلاب ومتابعتهم في المراحل الأولى من التعليم الابتدائي، بينما يكون الطالب له حساب خاص يتمكن من خلاله من متابعة الدروس والفيديوهات على منصة مدرستي ودخول الاختبارات الإلكترونية والاستعلام عن النتائج للاختبارات الشهرية والنهائية، ويكون للمعلم وقائد المدرسة والإداريين حساباتهم على منصة التعليم الأولى بالمملكة لمتابعة كل ما يخصهم من تحضير دروس ومتابعة راتب وتنقلات وغيرها.
مرحلة رياض الأطفال
- يتم استقبال الأطفال من عمر 3 سنوات وحتى 6 سنوات.
- تقوم وزارة التعليم بتحديد مراحل لتسجيل الطلاب ويكون في هذه الفترة متاح تسجيل الأطفال في المرحلة الرابعة.
- يجب التقيد بعمر الطفل في المرحلة الرابعة ليتم استكمال التسجيل.
- يقوم ولي الأمر بتقديم الكشف الطبي للطفل عند التسجيل.
- يجب أن يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب خاص به لتسجيل الأطفال.
- يكون ولي الأمر هو أحد الابوين أو العم أو الدرجة الأقرب من الأقارب.
تسجيل مرحلة رياض الأطفال 1443
- يجب أن يقوم ولي الأمر بانتظار فتح باب التسجيل للأطفال بمرحلة رياض الأطفال.
- يقوم بمتابعة ألية التسجيل وشروط قبول الطلاب والمرحلة التي يتم تسجيل الطفل فيها.
- يتم الدخول المباشر على رابط نظام نور المركزي.
- يقوم ولي الامر بإنشاء حساب جديد برقم الهوية ورمز التحقق.
- عند إطلاق حساب خاص به بالرقم السري يمكنه تسجيل الطفل بمرحلة رياض الأطفال.
- يعيد ولي الامر الدخول على رابط نظام نور.
- يتم تسجيل الدخول بالرقم السري ورمز التحقق.
- يقوم باختيار تسجيل رياض الأطفال ويتم استكمال الخطوات المطلوبة.
- يجب التقيد بعمر الطفل المطلوب للمرحلة العمرية المطلوبة.
- يتم إتمام عملية التسجيل وحفظ البيانات بعد أن يتم مراجعتها بشكل جيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نظام نور تسجيل رياض الأطفال noor.moe.gov.sa دخول المنصة الرقمية بحساب ولي الامر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.