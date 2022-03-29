الرئيس الصربى يقترح استضافة بلاده المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن فوتشيتش قوله، أمس الاثنين: "إن صربيا ترغب فى إحلال السلام بأسرع ما يمكن، ومن شأن ذلك أن يكون أفضل خبر فى العالم"، مضيفًا: "نحن لا نتدخل فى أى شيء، وإذا اعتبر أحد أن بلجراد مكان جيد لأى شيء من هذا القبيل، فنحن مسرورون لعرضها على أصدقائنا الأوكرانيين والروس".
وأشار الرئيس الصربى إلى أن بلجراد كانت قد استضافت فى وقت سابق مفاوضات بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية السابقة، موضحًا أن المفاوضات كانت سرية، ولم يعرف أحد ماذا حدث وأين.
يذكر أن روسيا وأوكرانيا قد أجرتا عدة جولات من المفاوضات حول تسوية النزاع، ومن المقرر أن تجرى الجولة القادمة اليوم الثلاثاء.
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