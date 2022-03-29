روسيا عن إمداد أوروبا بالغاز: لسنا جمعية خيرية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أكد بيسكوف فى تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن روسيا ستتخذ قراراتها بشأن تزويد الدول الأوروبية بالغاز، بعد بحث الوضع، فى حال امتنع الاتحاد الأوروبى عن دفع قيمة هذه الإمدادات بالروبل".

وأضاف متحدث الكرملين: "لا أعرف ماذا قد يحدث إن رفضوا هذه الفرصة.. فور أن يتبلور قرارهم النهائى، سنبحث ما يمكن فعله من جانبنا، فيما لا ننوى بأى شكل من الأشكال الانخراط فى الأعمال الخيرية وضخ الغاز لـ أوروبا مجانا"، معقبًا: "لا غاز بلا مدفوعات".

وأعلن وزير الاقتصاد الألمانى، روبرت هابك، أمس الاثنين، أن دول مجموعة السبع اعتبرت، أن مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز الروسى بالروبل "غير مقبولة" وتُظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين "فى مأزق".

وقال هابك خلال اجتماع عبر الإنترنت، إن جميع وزراء مجموعة السبع توافقوا على أن شرط روسيا انتهاك أحادى وواضح للعقود القائمة... مما يعنى أن الدفع بالروبل غير مقبول".

وكان قد قرر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضى، أن الدول الأوروبية تدفع التى وصفها بـ "غير الصديقة"، مقابل الغاز الطبيعى الروسى بالروبل.