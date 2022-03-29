جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أكد بيسكوف فى تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن روسيا ستتخذ قراراتها بشأن تزويد الدول الأوروبية بالغاز، بعد بحث الوضع، فى حال امتنع الاتحاد الأوروبى عن دفع قيمة هذه الإمدادات بالروبل".
وأضاف متحدث الكرملين: "لا أعرف ماذا قد يحدث إن رفضوا هذه الفرصة.. فور أن يتبلور قرارهم النهائى، سنبحث ما يمكن فعله من جانبنا، فيما لا ننوى بأى شكل من الأشكال الانخراط فى الأعمال الخيرية وضخ الغاز لـ أوروبا مجانا"، معقبًا: "لا غاز بلا مدفوعات".
وأعلن وزير الاقتصاد الألمانى، روبرت هابك، أمس الاثنين، أن دول مجموعة السبع اعتبرت، أن مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز الروسى بالروبل "غير مقبولة" وتُظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين "فى مأزق".
وقال هابك خلال اجتماع عبر الإنترنت، إن جميع وزراء مجموعة السبع توافقوا على أن شرط روسيا انتهاك أحادى وواضح للعقود القائمة... مما يعنى أن الدفع بالروبل غير مقبول".
وكان قد قرر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضى، أن الدول الأوروبية تدفع التى وصفها بـ "غير الصديقة"، مقابل الغاز الطبيعى الروسى بالروبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا عن إمداد أوروبا بالغاز: لسنا جمعية خيرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.