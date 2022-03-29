نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ايداع معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الثالثة من الموارد البشرية sbis.hrsd والاستعلام الكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور نقدمه لكم حيث يتم البحث المتزايد في الوقت الأخير عن مواعيد الحصول على معاش الضمان الإجتماعي الجديد لعام 1443 مع معرفة البنود التي وضحتها وزارة الموارد البشرية التي يجب توفرها للحصول على المعاش، وذلك مانوضحه لكم في مقالنا اليوم.

مواعيد ايداع معاش الضمان الاجتماعي المطور

حيث شهدت مواقع التواصل الإجتماعي نسب عالية خلال الساعات السابقة، وذلك لمعرفة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد للمرحلة الجديدة والتي تم أطلاقها لكل الأفراد الذين توفرت لديهم شروط القبول في معاش الضمان الاجتماعي الجديد، وفي ذلك السياق يجب العلم أن لم تقم أي جهة رسمية تابعة لنظام الضمان الإجتماعي الجديد بالإعلان عن الموعد المحدد لصرف معاش الضمان الإجتماعي لأنه مازالت عمليات البحث والفحص لبيانات المتقدمين مستمرة للتأكد من احقتيهم للحصول على المعاش، ثم يتم إعداد المبالغ التي يتم إيداعها في الحسابات البنكية الخاص بالمتقدمين، ومن المقرر أن المعاشات تنزل كل يوم 20 شهريا كما كانت المرحلة الأولى والثانية في شهر يناير وفبراير.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

يستطيع الأفراد الاستفسار عن المبلغ الخاص بمعاش الضمان الإجتماعي من خلال الذهاب إلى الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم الذهاب إلى الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم يتم النقر على كلمة الاستعلام عن مبلغ المعاش الاجتماعي المطور وهي تتطلب إدخال اسم المستعلم ثم إدخال رقم هويته ثم النقر علي كلمة النتيجة، ومن ثم تتضح كل البيانات المتعلقة بالمستعلم.

ما هي الشروط الخاصة بصرف الضمان الاجتماعي المطور

لابد أن يكون الدخل الشهري للمتقدم هو 550 ريال سعودي ولابد أن يكون دخل عائل الأسرة هو 1100ريال سعودي ولابد إلا يكون حاصلا على معاشات أو منح من هيئات حكومية أو خاصة، إذا كان المسئول عن الأسرة يعول اكثر من أسرة فيتم تخصيص معاش لكل أسرة ولابد من التقديم على المعاش من خلال الموقع الرئيسي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من الجدير بالذكر أن الهدف الرئيسي من نظام الضمان الإجتماعي الجديد هو المساعدة في تحسين مستوى الدخل للأسر المحتاجة وهو موجه للأسر التي تعاني من قلة الدخل لذلك تقوم وزارة الموارد البشرية بتقديم الدعم لهذه الاسر حتي تواجه مسئوليات الحياة في ظل الظروف الصعبة التي تصيب البلاد منذ جائحة كورونا.