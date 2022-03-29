وزير الخارجية الأمريكى يصل المغرب

جدة - نرمين السيد - كان فى استقبال بلينكن، بمطار الرباط سلا الدولى، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وكان بيان لوزارة الخارجية الأمريكية قد أكد أن هذه الزيارة ستتناول مختلف أوجه التعاون متعدد الأشكال، وبحث فتح آفاق جديدة للشراكة فى خدمة التنمية والسلم الإقليمى والدولى.

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