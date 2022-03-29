ويل سميث يعتذر بعد واقعة الصفع: سلوكي غير مقبول

أصدر نجم هوليوود ويل سميث، الثلاثاء، بيانا حول الحادثة الغريبة التي شهدها حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، بعدما صفع الأميركي الكوميدي مقدم الحفل كريس روك، إثر إلقاء الأخير نكتة عن زوجة سميث.
وقال سميث في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "العنف بجميع أشكاله مدمر. كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يغتفر. إلقاء النكات على حسابي هي جزء من العمل بالنسبة لكريس، لكن النكات حول حالة جادا الطبية كانت أكثر من أن أتحملها، لذا جاء رد فعلي عاطفيا".
وأضاف: "أود أن أعتذر لك علنا يا كريس. لقد أخطأت. أشعر بالحرج، وأفعالي لم تكن مؤشرا على الرجل الذي أريد أن أكونه. لا مكان للعنف في عالم الحب".
واختتم سميث منشوره بالقول: "أود أيضا أن أعتذر للأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها ومنتجي العرض، وجميع الحاضرين وكل من يشاهده حول العالم".
وجاء اعتذار سميث من كريس بعد صفعه في أعقاب إطلاق الأخير لدعابة سخر فيها الممثل الكوميدي من الرأس الحليق لجيدا بينكت سميث، زوجة الممثل الهوليوودي المصابة بمرض الثعلبة.
وفتحت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها تحقيقا رسميا في الواقعة التي حصلت مباشرة على الهواء، وأثارت ذهول الجمهور الذي كان موجودا في القاعة، والمشاهدين الذين تابعوا الحفل من منازلهم.
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