نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الكونغو وموعدها اليوم 29 مارس في تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث جمهور الكرة العربي والأفريقي وخاصة جمهور دول المغرب العربي عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الكونغو اليوم 29 مارس في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، حيث يتطلع منتخب المغرب لحسم نتيجة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2022 المقام في قطر، حين يخوض مباراة إياب الدور الفاصل من التصفيات أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، وكذلك يبحث ويتطلع الجمهور حول موعد مباراة المغرب ضد الكونغو في تصفيات كأس العالم، نظرا لازدحام جدول المباريات استعدادا لختام البطولة، لذلك فإننا اليوم عبر هذا المقال سوف نتناول معا القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الكونغو اليوم، وكذلك موعد مباراة المغرب ضد الكونغو بالضبط من أجل أن تحظى بمشاهدة ممتعة وقليلة التكلفة قدر الإمكان.

مباراة المغرب ضد الكونغو اليوم

وكان المنتخب المغربي قد اجتاز المباراة السابقة بنتيجة تعادل ثمين بهدف مقابل هدف، وذلك خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على أرض الكونغو الديمقراطية، والتي جمعت بينهما مساء يوم الجمعة الماضية، وقد خاض المنتخبان المباراة في مدينة كينشاسا الكونغولية، في ذهاب الدور الفاصل والحاسم المؤهل لكأس العالم 2022، وقد بدت عليهما حالة من الارتباك على لاعبي منتخب المغرب خلال الشوط الأول كاملا في جسم استغل منتخب الكونغو الأمر، وسجل هدف التقدم، وكان هدف الكونغو أمام المغرب قد حمل توقيع اللاعب يوان ويسا في الدقيقة الثانية عشر من عمر المباراة.

موعد مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية اليوم

يستقبل منتخب المغرب ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية، في عودة المباراة الفاصلة المؤدية لكأس العالم، اليوم من 29 مارس/آذار.

كما تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة، العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الكونغو

ويتطلع منتخب المغرب إلى تحقيق انتصار وهو مهمته سهلة في الواقع، حيث يحتاج فقط إلى التعادل سلبا أو إحراز هدف واحد من أجل ضمان التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.