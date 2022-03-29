الجزائر تهزم كورونا.. كوفيد يحتضر والوفيات صفر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان الاثنين، أن إجمالى الحالات المصابة بـ كورونا بلغ 265 ألفًا و641 حالة، من بينها 12 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفًا و261 شخصا.
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالى للوفيات استقر عند 6 آلاف و873 حالة، فيما يتواجد حاليا خمسة مرضى فى العناية المركزة.
كورونا فى الجزائر
ونوهت الوزارة بأن 40 ولاية، من أصل 58، لم تسجل أى حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت ثمانى ولايات أخرى من حالة واحدة إلى تسع حالات.
وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى.
وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.
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