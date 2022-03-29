تحطم طائرة فى المكسيك وإعلان عدد الضحايا والمصابين

جدة - نرمين السيد - وكشفت الصحيفة مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء الحادث. وفى سياق متصل، قال منسق الحماية المدنية فى ولاية موريلوس إنريكى كليمنتى غالاردو، إن الطائرة تحطمت ثم ارتطمت بمتجر صغير. وكشف أن الطائرة من طراز "بيتشكرافت"، وكان على متنها 4 أشخاص لقى 3 منهم مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرون كانوا فى المتجر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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