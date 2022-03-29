كورونا فى العالم.. كوفيد يواصل ضرب 6 دول بكل قسوة

جدة - نرمين السيد - البرازيل

أعلن المجلس الوطنى لأمانات الصحة تسجيل 77 حالة وفاة، و9 آلاف و923 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء إلى 658 ألفا و956 حالة، بينما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 29 مليون و852 ألفا و341 إصابة.

فرنسا

وسجلت سلطات الصحة فى فرنسا 149 حالة وفاة، و29 ألفا و455 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 141 ألفا و821 حالة، والإصابات إلى 25 مليون و59 ألفا و28 إصابة.

الأرجنتين

وأفادت وزارة الصحة فى الأرجنتين بوفاة 34 شخصا وإصابة ألفى و655 آخرين بالفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات 127 ألفا و943 حالة، والإصابات 9 ملايين و28 ألفا و730 إصابة.

الدومينيكان

كما أفادت وزارة الصحة فى جمهورية الدومينيكان بتسجيل 30 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالى الإصابات إلى 577 ألفا و910 إصابات، فيما توقفت حصيلة الوفيات عند 4 آلاف و375 حالة، لعدم تسجيل أية وفيات خلال اليوم الأخير.

كولومبيا

ورصدت وزارة الصحة فى كولومبيا 12 حالة وفاة، و296 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات إلى 139 ألفا و585 حالة، وحصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و917 ألفا و27 إصابة.

بيلاروسيا

فيما رصدت السلطات الصحية فى بيلاروسيا 6 وفيات و526 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 6 آلاف و791 حالة، والإصابات إلى 959 ألفا و802 إصابة.