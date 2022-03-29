نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السنغال وموعد المباراة في العودة تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير كرة القدم المصرية والأفريقية يوم غد بشغف وتبحث حول القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السنغال، حيث يحل المنتخب المصري ضيفا على الأراضي السنغالية غدا من أجل خوض المباراة الحاسمة المؤهلة مباشرة إلى كأس العالم 2022، كما تهتم جماهير كرة القدم بالبحث عن القنوات المفتوحة التي تنقل المباراة من أجل الاستمتاع بمشاهدة ومتابعة المباراة التاريخية غدا بشكل مجاني لا يتكلف اشتراك أي من القنوات المشفرة، لذلك نحن اليوم عبر هذا التقرير سوف نضع بين أيديكم جميع الأنباء التي وردت بشأن القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السنغال القادمة في وقائع ختام تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

مباراة مصر ضد السنغال

يخوض منتخب مصر ثاني مبارياته وهي مباراة العودة في مواجهة منتخب السنغال في العاصمة السنغالية داكار، وقد أحرز منتخب مصر الفوز الوحيد لأصحاب التصنيف الثاني على أصحاب التصنيف الأول، على الرغم من إقامة مباراة الذهاب على ملاعب المنتخبات أصحاب التصنيف الثاني، إلا أنه لم يحرز أي منتخب ينتمي إلى التصنيف الثاني الفوز ما عدا منتخب مصر، حيث تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية ومنتخب غانا أمام منتخب المغرب ونيجيريا، ولقي منتخب الكاميرون ومالي الخسارة أمام منتخب الجزائر وتونس.

كما أحرز منتخب مصر فوزا عصيبا على ضيفنا المنتخب السنغالي بهدف دون مقابل مساء الجمعة الماضية، في مباراة ذهاب الدور الحاسم ضمن وقائع بالتصفيات الأفريقية المؤدية إلى كأس العالم 2022.

كما كان المنتخب المصري قد تأهل من على صدارة المجموعة السادسة في دورة الماضي على حساب منتخبات ليبيا والجابون وأنجولا، فيما ترأس منتخب السنغال على صدارة المجموعة الثامنة حائزا الفوز على منتخبات توجو وناميبيا والكونغو.

جاء منتخب الفراعنة في المستوى الثاني في قرعة الدور الحاسم لتصفيات أفريقيا، وهو ما جعله في لقاء ثأري مع منتخب السنغال والتي فازت بكأس أمم أفريقيا 2021 في موسمه الماضي.

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال

يلتقي منتخب مصر بمضيفه المنتخب السنغالي في تمام السابعة مساء يوم غد الثلاثاء في مباراة عودة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم على أرض العاصمة السنغالية داكار، وفيما يلي سنوضح القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السنغال.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السنغال

سوف تذيع القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال المباراة لحظة بلحظة وهي القنوات الآتية: