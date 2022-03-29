قرار روسى تجاه السفن الأجنبية فى الموانئ الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن قائد المركز الوطنى لإدارة الدفاع لدى وزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف: "إن القوات المسلحة الروسية تفتح يوميا من الساعة 8:00 حتى 19:00 بتوقيت موسكو ممرا بحريا إنسانيا، وهو آمن وطوله 80 ميلا بحريا فى اتجاه جنوب الغرب وعرضه ثلاثة أميال".
وأشار ميزينتسيف إلى أنه لا تزال أكثر من 60 سفينة أجنبية محاصرة فى الموانئ الأوكرانية، مضيفًا أن "أوكرانيا لم تؤكد حتى الآن استعدادها لضمان أمن السفن الأجنبية، ويتجنب التفاعل فى حل هذه المشكلة، ولا يسمح تهديد القصف وخطر الألغام الكبير الذى تسببه كييف فى مياهها الداخلية ومياهها الإقليمية للسفن بالإبحار بأمان إلى عرض البحر".
كانت البحرية الروسية قد قامت بإزالة حقول الألغام فى بعض المناطق وتحييد بعض الألغام العائمة فى عرض البحر لتفسح المجال أمام الملاحة البحرية الآمنة فى البحر الأسود.
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