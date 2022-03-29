نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثامنة تقترب.. موعد مباراة البرتغال ومقدونيا الشمالية تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مباراة البرتغال ومقدونيا الشمالية ، في إطار مباريات الملحق الأوروبي من تصفيات كأس العالم 2022 ، ولحساب المرحلة النهائية، يستضيف مساء الثلاثاء 29 مارس 2022، ملعب الدراجاو في مدينة بورتو البرتغالية، مواجهة قوية غير مأمونة تجمع منتخبا مقدونيا الشمالية والبرتغال ، واللذين نجحا في عبور الدور نصف النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال ، بعد الفوز على إيطاليا وتركيا في المرحلة الماضية، ويبقي لقاء الثلاثاء خارج التوقعات بعد الإطاحة بـ بطل أوروبا .
نتناول في السطور القادمة، جميع التفاصيل والكواليس حول موعد مباراة البرتغال ومقدونيا الشمالية والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الأوروبية، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات البرتغال ومقدونيا الشمالية .
مباراة البرتغال ومقدونيا الشمالية
رحلة ناجحة خاضها منتخبا مقدونيا الشمالية والبرتغال ، في دور نصف النهائي من ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم .
حيث نجح المنتخب البرتغالي في إقصاء منافسه التركي .
فيما تمكن المنتخب المقدوني في الإطاحة بالمنتخب الإيطالي بطل يورو 2020 ، في واحدة من مفاجآت تصفيات مونديال 2022 .
نشير هنا، إلى أن التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم ، ستشهد مواجهات قوية وحاسمة للمنتخبات العربية الآسيوية والأفريقية.
في آسيا، وضمن المجموعة الثانية، تُلعب مباراة السعودية وأستراليا ، والتي قد تمنح الأخضر الصدارة حال الفوز بها مع خسارة أو تعادل اليابان مع فيتنام .
كما تحتدم المنافسة على بطاقة الملحق الآسيوي في المجموعة الأولى، وذلك من خلال مواجهتين حاسمتين، حيث مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية و مباراة سوريا والعراق ، واللتين تلعبان في توقيت واحد لضمان تكافؤ الفرص.
أما في أفريقيا، فستُقام مواجهات قوية للمنتخبات العربية، تبدأ بـ مباراة مصر والسنغال .
ثم تقام باقي اللقاءات في توقيت واحد، وهي مباراة تونس ومالي و مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية و مباراة الجزائر والكاميرون .
المنتخب البرتغالي
مع أصحاب الأرض والضيافة منتخب البرتغال لكرة القدم ، نستهل تغطيتنا للقاء الهام والحاسم.
حيث بات برازيل أوروبا قريبًا من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 ، بعد تصحيح المسار في مرحلة المجموعات.
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