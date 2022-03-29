الاستخبارات البريطانية: روسيا تبدأ نشر مقاتلى «فاجنر» شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت استخبارات الدفاع البريطانية، مساء أمس الإثنين، أن الحكومة الروسية بدأت فى نشر مقاتلين من مجموعة "فاجنر" الأمنية الروسية الخاصة فى شرق أوكرانيا لتنفيذ مهام قتالية، متوقعة نشر أكثر من ألف من عناصرها.





وقالت وزارة الدفاع البريطانية، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نُشرت عناصر شركة مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة الروسية فى شرق أوكرانيا، ومن المتوقع أن ينتشر أكثر من ألف عنصر -من بينها قادة بارزون فى المجموعة - للقيام بعمليات قتالية".

وأضافت: "بسبب الخسائر الثقيلة والهجوم المتعطّل إلى حد كبير، من المرجح بشدة أن تكون روسيا قد اضطرّت لمنح الأولوية فيما يخص أفراد فاجنر لأوكرانيا".

وفى سياق متصل، تعهدت بريطانيا بأنها ستواصل تكثيف جهودها فى مساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية فى اراضيها.

وكتب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أمس الاثنين، عبر حسابه على "تويتر": "أعلمنى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم بالجديد فيما يتعلق بالوضع الإنسانى فى مدينة ماريوبول، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية مع روسيا".

وأضاف: "ستواصل المملكة المتحدة تكثيف جهودها لمساعدة أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها أمام الهجوم الروسى".