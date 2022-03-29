نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وكيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، عبر موقعنا سوف نوضح لكم أعزائي المواطنين خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور حيث يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات التسجيل وكذلك يبحثون عن طريقة التسجيل وهذا ما سوف نوضحه لكم، ومن خلال موقعنا سوف تتعرف أيضا على خطوات الاستعلام عن حالة الطلب الخاصة بك وحالة الضمان الاجتماعي في السجل المدني حيث في الأيام الماضية قد تم الإعلان عن بدء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يسعى الضمان إلى تحسين مستوى الدخل لدى الأسر الفقيرة وأيضا يسعى إلى تحسين المستوى المادي لهم.

منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور، أن من أهداف المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي هو مساعدة الأسر الفقيرة وتقديم الدعم المادي لهم والدعم النفسي والاجتماعي لذلك تم إنشاء منصة نفاذ لتقديم الدعم للأسر في جميع النواحي سواء الصحية أو الاجتماعية أو التعليمية وأيضا توفير المأكل المناسب لهم وتوفير تأمين صحي لهم

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المتطور، تستطيع الآن أن تسجل في الضمان الاجتماعي المطور بكل سهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات التالية وهي خطوات كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور ويمكن للشخص العازب او المتزوج التسجيل في الضمان الاجتماعي عبر اتباع ما يلي:

أولا يجب أن تتوجه إلى موقع الضمان الاجتماعي الرسمي.

ثم بعدها يتم الضغط على كلمة تسجيل جديد.

بعدها يجب أن تكتب البيانات الشخصية الخاصة بك مثل كتابة الهوية الوطنية.

وكذلك كتابة تاريخ الميلاد وأيضا كتابة كلمة المرور.

اكتب رمز التحقق.

كما يجب أن تقوم بعدها اضغط على موافقة على الشروط والأحكام.

كذلك ينبغي أن تضغط على كلمة تسجيل.

اكتب رمز التحقق المرسل إليك على الهاتف الجوال.

وبذلك تكون قد سجلت في الضمان الاجتماعي المطور بشكل صحيح.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لدى الشخص أو العائلة التي ترغب في التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد حيث تم وضع هذه الشروط من قبل وزارة الموارد البشرية وهي تأتي على هذا النحو: