الاستعلام عن البطاقة المدنية بالكويت www.e.gov.kw والتي يكون من الهام لكل من المواطن الكويتي والمقيم بدولة الكويت الحصول عليها وتحديث بياناتها، وتقوم البوابة الإلكترونية لدولة الكويت بالقيام بجميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بتحديث بيانات بطاقة الهوية الوطنية والاستعلام عن جاهزيتها لتسلمها بالطرق المقررة لذلك.

الاستعلام عن البطاقة المدنية بالكويت www.e.gov.kw تحديث البيانات بالرقم المدني

تحرص وزارة الداخلية بدولة الكويت على الحصول على البيانات الأحدث لجميع المواطنين، حيث يكن عليها الحصول على بيانات الدخل والبيانات العائلية الجديدة وبيانات العمل للكويتيين وكذلك الحصول على بيانات الحصول على التأشيرة أو تحديثها أو الأحكام القضائية على المقيمين، ويكون من الأهمية الكبرى أن يقوم كل من له بطاقة هوية وطنية تحديثها في التوقيتات المخصصة لها وإلا يتعرض للمسائلة وأحكام الوزارة طبقا للوائح المقررة.

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

هي هيئة رسمية تتبع الحكومة الكويتية يتم من خلالها إنهاء كافة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية، حيث يكون من السهل استخدام المنصات الإلكترونية الحكومية منعا لضياع الوقت والتكدس بين المواطنين أو فرضية حدوث خطأ، كما أن فيروس كرونا فرض على الجميع التعامل الرقمي من بعد، وتضمن المنصة التعامل السهل واليسير والسريع والاستعلام عن جاهزية البطاقات المدنية لكل من المواطن والمقيم.

طريقة الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية (مواطن – مقيم)