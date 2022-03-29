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الاستعلام عن البطاقة المدنية بالكويت www.e.gov.kw والتي يكون من الهام لكل من المواطن الكويتي والمقيم بدولة الكويت الحصول عليها وتحديث بياناتها، وتقوم البوابة الإلكترونية لدولة الكويت بالقيام بجميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بتحديث بيانات بطاقة الهوية الوطنية والاستعلام عن جاهزيتها لتسلمها بالطرق المقررة لذلك.
الاستعلام عن البطاقة المدنية بالكويت www.e.gov.kw تحديث البيانات بالرقم المدني
تحرص وزارة الداخلية بدولة الكويت على الحصول على البيانات الأحدث لجميع المواطنين، حيث يكن عليها الحصول على بيانات الدخل والبيانات العائلية الجديدة وبيانات العمل للكويتيين وكذلك الحصول على بيانات الحصول على التأشيرة أو تحديثها أو الأحكام القضائية على المقيمين، ويكون من الأهمية الكبرى أن يقوم كل من له بطاقة هوية وطنية تحديثها في التوقيتات المخصصة لها وإلا يتعرض للمسائلة وأحكام الوزارة طبقا للوائح المقررة.
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
هي هيئة رسمية تتبع الحكومة الكويتية يتم من خلالها إنهاء كافة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية، حيث يكون من السهل استخدام المنصات الإلكترونية الحكومية منعا لضياع الوقت والتكدس بين المواطنين أو فرضية حدوث خطأ، كما أن فيروس كرونا فرض على الجميع التعامل الرقمي من بعد، وتضمن المنصة التعامل السهل واليسير والسريع والاستعلام عن جاهزية البطاقات المدنية لكل من المواطن والمقيم.
طريقة الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية (مواطن – مقيم)
- يتم الدخول المباشر على رابط البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت للاستعلام عن البطاقة المدنية.
- يقوم بالدخول مباشرة على الخدمات الإلكترونية للبوابة.
- عند فتح القائمة يتم اختيار “حالة البطاقة المدنية”.
- يقوم المستخدم بإدخال رقمها بالحقل المخصص لذلك ثم نقر ايقونة “استعلام”.
- تظهر حالة البطاقة بالاسم ومدة الصلاحية وسريانها أو انتهاؤها.
- لتحديث البطاقة يتم فتح الصفحة الرئيسية واختيار ايقونة “تحديث البطاقة المدنية”.
- يتم اتباع الخطوات وتسجيل الرقم المدني ورقم التسلسل.
- يجب التأكد من صحة البيانات وأنها الأحدث للمستخدم.
- يقوم باختيار “متابعة”.
- يتم إدراج رمز التحقق وإرسال الطلب.
- للاستعلام يرجى الاتصال على خدمة الاستعلام المباشر عبر رقم 1889988، ويتم الرد المباشر في أوقات العمل الرسمية لموظفي الهيئة.
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