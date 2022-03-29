إجراء بريطانى جديد ضد العملية الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكتب جونسون، مساء أمس الإثنين، عبر حسابه على "تويتر": "أعلمنى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم بالجديد فيما يتعلق بالوضع الإنسانى فى مدينة ماريوبول، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية مع روسيا".

وأضاف: "ستواصل المملكة المتحدة تكثيف جهودها لمساعدة أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها أمام الهجوم الروسى".

حرب روسيا واوكرانيا

وفى سياق متصل، قالت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد الماضى، إن روسيا تعزل بشكل فعال أوكرانيا عن التجارة البحرية الدولية بفضل ما وصفته بأنه "حصار عن بعد" لساحل البلاد على البحر الأسود.

وذكرت الوزارة فى تحديث أن القوات البحرية الروسية أيضا "تواصل شن ضربات صاروخية متفرقة ضد أهداف فى جميع أنحاء أوكرانيا".

وتابعت الوزارة: "كان من غير المرجح أن تقوم البحرية الروسية بعمليات على مقربة شديدة من ساحل أوكرانيا بعد أن دمر الأوكرانيون سفينة إنزال كبيرة فى مدينة بيرديانسك الساحلية جنوبى البلاد".

وكانت البحرية الأوكرانية قد أفادت فى وقت سابق من الأسبوع بأنها دمرت سفينة إنزال روسية فى بيرديانسك والتى قيل إنها كانت جزءا من أسطول البحر الأسود الروسى.