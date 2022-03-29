المغرب يواصل هزيمة كورونا.. بهذا الإجراء

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6 ملايين و112 ألفًا و541 شخصا، موضحا أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24 مليونًا و784 ألفًا و609 أشخاص حتى الاثنين، وأن العدد الإجمالى للذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23 مليونًا و255 ألفًا و342 شخصا.

كورونا فى المغرب

وأضاف البيان أن 1539 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 2554 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.