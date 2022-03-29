خطوات الحصول علي تمويل إضافي ميسر وفقا للشروط والمزايا

خطوات الحصول علي تمويل إضافي ميسر للمواطنين، إن كل مواطن في المملكة يمكنه الاستفادة من هذا التمويل الإضافي، أتاحت منصة إمكان هذا التمويل الميسر لمساعدة المواطنين ماليا في سد احتياجاتهم، فإن من أهم مميزات هذا التمويل الانتفاع بالتمويل في وجود تمويل أخر لدي المستفيد، حيث أن منصة إمكان هي منصة إلكترونية تابعة لشركة إمكان التمويلية، فإن شركة إمكان تقدم هذا التمويل من ضمن حلولها التمويلية الميسرة، كما أكدت شركة إمكان من خلال المنصة أن هناك شروط لابد من تحقيقها في المواطنين للاستفادة من أي تمويل، كما أن هناك مميزات كثيرة لكل تمويل ميسر مقدم لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية.

شروط ومزايا التمويل الإضافي من إمكان

إن شركة إمكان قدمت تمويل إضافي ميسر لكل مواطن لديه تمويل أخر، حيث أن شركة إمكان هدفها الأساسي تقديم العديد من الحلول التمويلية التي تساعد المواطنين ماليا، فيمكن لكل مواطن يرغب في الاستفادة من التمويل الدخول علي رابط كلا من رابط مزايا الحصول علي تمويل إمكان الإضافي الميسر، ورابط شروط أهلية الحصول علي تمويل إمكان الإضافي للمواطنين بالمملكة.

خطوات الحصول علي تمويل إضافي ميسر

هناك عدة خطوات لابد من تطبيقها للحصول علي تمويل إمكان الإضافي، فإن الخطوات تكون كالتالي:

الدخول علي رابط الصفحة الرسمية للتمويل المقدم من إمكان للمواطنين. يقوم المواطن باختيار أيقونة تحميل التطبيق المناسبة لجوالك ثم النقر عليها لبدء التحميل. يسجل كل مواطن دخول في البرنامج من خلال إدخال البيانات المطلوبة. ثم يدخل كل مواطن كافة البيانات المطلوبة للتمويل الميسر، كما يقوم كل مواطن بإرفاق جميع الأوراق والمستندات التي تدعم التمويل ومطلوب رفعها. مراجعة كافة البيانات والمستندات المرفقة للتمويل. ترسل الموافقة علي جوالك أو بريك الإلكتروني من خلال رسالة نصية. يحدد كل مواطن قيمة مبلغ التمويل المطلوب الحصول عليه. يختار كل مواطن مستفيد الفترة المناسبة له للقيام بسداد التمويل. اختيار طريقة للقيام بسداد التمويل متاحة وتوقيع التمويل إلكترونيا.

حيث أن منصة إمكان تتيح لكل مواطن مستفيد ثلاث طرق تمكنه من سداد أقساط أي تمويل.