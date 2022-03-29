نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوفر عروض ساكو الرمضانية على مختلف الأجهزة الرائعة والفوانيس بتخفيضات جبارة بمناسبة شهر رمضان لا تفوتها في المقال التالي
عروض ساكو السعودية تقدم عروض مميزة ومتنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك على باقة كبيرة ومميزة على مختلف الأجهزة. ولم تكتفي متاجر ساكو بذلك بل عملوا على إسعادكم من خلال توفير أشيك الفوانيس الرائعة لتجعلك تشعر بجو وفرحة دخول رمضان حيث تمثل الفوانيس بهجة وفرحة للجميع سواء كبار أو صغار فهي لها طعم خاص. وتقدم تخفيضات عملاقة على الأجهزة المختلفة سواء الكهربائية أو المنزلية التي تبحث عنها لا تفوت العرض.
أوفر عروض ساكو على الأجهزة المنزلية بتخفيضات هائلة
تقدم ساكو تخفيضات على الأجهزة والأدوات المنزلية التي تجعل شكل السفرة رائع الجمال، وفي الصورة التي أمامك موضح علي كل نوع حرف، مكتوب في الأسفل ما هو وسعر كما سنوضح لكم في السطور التالية.
- (A) عبارة عن زبدية مقاسها 10 سم، بسعر 10.75 ريال سعودي.
- (M) هي صينية مستطيلة، بسعر 45.75 ريال سعودي.
- الصورة الأخرى (L) هو حامل كيك مكون من 2 طبقة بمقاس 21*16 سم، بسعر 59.75 ريال سعودي.
- طقم سفرة رائع متعدد الألوان، يكفي لأربع أشخاص، يتكون من 16 قطعة. بسعر109 ريال بدلاً من 135.75 ريال سعودي.
تخفيضات ساكو المذهلة على فوانيس رمضان
- مصباح معدني بمقاس 12*12*22 سم، لونه ذهبي عتيق. بسعر 49 ريال بدلاً من 59.75 ريال سعودي.
- مصباح معدني لونه ذهبي، بمقاس 13*13*16 سم، بسعر 59 ريال بدلاً من 69.75 ريال سعودي.
عروض ساكو الجبارة على الأجهزة الكهربائية
- اشتري عصارة رائعة بتقنية العصر البطئ، تعمل بقوة 240 واط، بسعر 1599 ريال بدلاً من 1979 ريال سعودي.
- خصم 49 ريال على قلاية هوائية متعددة الوظائف، تعمل بقوة 1800 واط. بالإضافة لسعتها 16 لتر، بسعر 479 ريال بدلاً من 528 ريال سعودي.
- احصل على خصم 280 ريال على قلاية هوائية من كينوود، تعمل بقوة 15– واط، وبسعة 3.8 لتر. بسعر 299 ريال بدلاً من 579 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوفر عروض ساكو الرمضانية على مختلف الأجهزة الرائعة والفوانيس بتخفيضات جبارة بمناسبة شهر رمضان لا تفوتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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