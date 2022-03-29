أوفر عروض ساكو الرمضانية على مختلف الأجهزة الرائعة والفوانيس بتخفيضات جبارة بمناسبة شهر رمضان لا تفوتها

عروض ساكو السعودية تقدم عروض مميزة ومتنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك على باقة كبيرة ومميزة على مختلف الأجهزة. ولم تكتفي متاجر ساكو بذلك بل عملوا على إسعادكم من خلال توفير أشيك الفوانيس الرائعة لتجعلك تشعر بجو وفرحة دخول رمضان حيث تمثل الفوانيس بهجة وفرحة للجميع سواء كبار أو صغار فهي لها طعم خاص. وتقدم تخفيضات عملاقة على الأجهزة المختلفة سواء الكهربائية أو المنزلية التي تبحث عنها لا تفوت العرض.

أوفر عروض ساكو على الأجهزة المنزلية بتخفيضات هائلة

تقدم ساكو تخفيضات على الأجهزة والأدوات المنزلية التي تجعل شكل السفرة رائع الجمال، وفي الصورة التي أمامك موضح علي كل نوع حرف، مكتوب في الأسفل ما هو وسعر كما سنوضح لكم في السطور التالية.

(A) عبارة عن زبدية مقاسها 10 سم، بسعر 10.75 ريال سعودي.

(M) هي صينية مستطيلة، بسعر 45.75 ريال سعودي.

الصورة الأخرى (L) هو حامل كيك مكون من 2 طبقة بمقاس 21*16 سم، بسعر 59.75 ريال سعودي.

طقم سفرة رائع متعدد الألوان، يكفي لأربع أشخاص، يتكون من 16 قطعة. بسعر109 ريال بدلاً من 135.75 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو المذهلة على فوانيس رمضان

مصباح معدني بمقاس 12*12*22 سم، لونه ذهبي عتيق. بسعر 49 ريال بدلاً من 59.75 ريال سعودي.

مصباح معدني لونه ذهبي، بمقاس 13*13*16 سم، بسعر 59 ريال بدلاً من 69.75 ريال سعودي.

عروض ساكو الجبارة على الأجهزة الكهربائية