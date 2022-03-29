انقطاع خدمة الإنترنت فى أوكرانيا.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن مسؤولون فى الحكومة الأوكرانية وممثلون عن شركة الاتصالات الأوكرانية المملوكة للدولة "أوكرتيليكوم"، أكدوا أن الشركة شهدت انقطاعا فى خدمة الإنترنت.





وعلل المسؤولون ذلك بأن شركة الاتصالات الأوكرانية تعرضت لهجوم إلكترونى قوى من روسيا.

وفى هذا السياق، أكد يورى شيخول، رئيس هيئة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات بـ أوكرانيا، إن روسيا شنت هجوما إلكترونيا قويا على البنية التحتية التقنية لـ شركة أوكرتيليكوم.

ولفت إلى أنه تم صد الهجوم، مشيرا إلى أنه لدى الشركة الآن القدرة على البدء فى إعادة خدماتها للمشتركين.