وعلل المسؤولون ذلك بأن شركة الاتصالات الأوكرانية تعرضت لهجوم إلكترونى قوى من روسيا.
وفى هذا السياق، أكد يورى شيخول، رئيس هيئة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات بـ أوكرانيا، إن روسيا شنت هجوما إلكترونيا قويا على البنية التحتية التقنية لـ شركة أوكرتيليكوم.
ولفت إلى أنه تم صد الهجوم، مشيرا إلى أنه لدى الشركة الآن القدرة على البدء فى إعادة خدماتها للمشتركين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع خدمة الإنترنت فى أوكرانيا.. اعرف السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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