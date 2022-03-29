استشهاد طيار جزائرى عقب تحطم طائرة عسكرية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أنه على الرغم من تمكن الطيارين الاثنين من القفز، أسفر الحادث عن استشهاد أحدهما وهو رائد طيار متأثرا بإصابته.
وبحسب البيان، وجه رئيس أركان الجيش الجزائرى الفريق السعيد شنقريحة، بفتح تحقيق فورى لمعرفة أسباب وظروف الحادث، كما تقدم بالتعازى لأسرة الشهيد وأقاربه.
من جانبه، أعرب الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون عن تعازيه لعائلة الشهيد، فى تغريدة له على حسابه الرسمى بتويتر.
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