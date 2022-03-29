وزارة الدفاع الجوي الملكي تعلن عن وظائف جديدة تعرف علي اهم الشروط وكيفية التسجيل

وعلى صعيد آخر ؛ نتجه داخل المملكة العربية السعودية ؛ ونتعرف على أهم الاخبار والاحداث . فقد كشفت وزارة الدفاع السعودية من جانبها عن وجود وظائف جديدة بالدفاع الجوي الملكي .وسوف تكون تلك الوظائف متاحة على برنامج التعاقد المباشر في تلك المدن وهي مدينة الرياض و مكة المكرمة . كما قد اكدت وزارة الدفاع السعودية على أن عملية التسجيل في تلك الوظائف سوف يكون بشكل إلكتروني جديد عن سابقتها من الوظائف فأنه سوف يكون التسجيل متاحا عن طريق الإنترنت . ولكي تتم عملية التسجيل يجب أن نتعرف سويا على أهم الشروط الواجب توافرها في كل متقدم يرغب في التقديم على تلك الوظائف . وعن كم وعدد الوظائف المتاحة في الوزها يقدر عددها بخمسة وثلاثين وظيفة متاحة إدارية وتعليمية وكذلك أيضا فنية وهندسية، وسوف نتعرف عليها بشكل بسيط وشرح وافر من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني والذي يعمل دائما على الوقوف بجانب المتابعين ويبحث دوما لهم على كل ماهو مفيد لهم .

تعرف على الوظائف المتاحة في الدفاع الجوي الملكي السعودي

وكما ذكرنا مسبقا فقد قامت هيئة قوات الدفاع بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتح باب التقديم في الوظائف الجديدة والمتاحة داخل الدفاع الملكي السعودي وذلك بتاريخ الثالث من شهر أبريل 2022 الموافق للثاني من شهر رمضان 1443. وعن عدد تلك الوظائف فأنه وكما تحدثنا في مقدمتنا وهي خمسة وثلاثون وظيفة شاغرة داخل الوزارة . وقد خصصت تلك الوظائف لمن هم حاملي شهادة البكالوريوس وكذلك الدبلوم و أيضا من هم حاملي شهادة الثانوية العامة كل منهما على حدا على حسب التخصصات والاحتياجات . وكذلك أيضا فيما يخص مجالات كل منهم . فإن تلك الوظائف عباره عن وظائف تعليمية وإدارية وكذلك أيضا فنية وهندسية . وعن التخصصات الحالية والمتاحة كما يلي:

هي وظيفة صناعي، وكذلك وظيفية إلكترونيات، وايضا وظيفة مركبات ومحركات، وكذلك مهندس ميكانيكا.

وايضا عبارة عن صيانة ومعدات، وكذلك فن ميكانيكا، وعن التعليمية وظيفة اللغة الإنجليزية.

ضيف على ذلك أيضا إعلام ونشر، وكذلك أخصائي إدراج بيانات، أيضا تحليل بيانات مالية، وعن وظيفة الترجمة أيضا ، وظيفة تخليص معدات، وظيفة عقود و تسليح، وايضا وظائف أمن وسلامة.

الآن سوف نتعرف سويا على أهم شروط التقديم على وظائف الدفاع الجوي الملكي

اولا : تلك الوظائف مقدمه فقط لمن هم حاملي الجنسية السعودية، ليس هذا فقط بل يجب أيضا أن يكون المتقدم مقيما بشكل دائم على أراضي المملكة العربية السعودية . ثانيا : وعندما تتحدث عن وزارة الدفاع ؛ فإنه يجب أن تعلم أن هناك التزامات وقبل أن يسبق تلك الالتزامات يجب أن يتحلى المتقدم على تلك الوظيفة على سيرة طيبة حسنة، وبالتأكيد طبعا أن لا يكون عليه أي سوابق عدلية. ثالثا : كما أنه يجب أن يكون المتقدم حاملا على المؤهل العلمي المحدد . وذلك من أجل أن يشغل تلك الوظائف التي يرغب الالتحاق بها . رابعا : على المتقدم أن يجتاز كافة الاختبارات وكذلك الكشف الطبي بنجاح ؛ واعتماد ذلك بالمقابلة الشخصية التي سوف يجريها لاحقا.

كيفية التسجيل على وظائف الدفاع الجوي الملكي

قامت وزارة الدفاع السعودية بالايضاح عن آلية وكيفية التقديم لشغل تلك الوظائف . والتي يجب أن يعلمها ويتبعها كل متقدم من خلال الخطوات التالية من أجل عملية التسجيل: