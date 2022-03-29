نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة الالكترونية وبحلول شهر رمضان الآن اسهل واسرع سلفة مالية 5000 ريال سعودي في المقال التالي
بات شهر رمضان المعظم والمبارك يدق الأبواب على العالم العربي والإسلامي اعاده الله عليكم جميعا بالخير واليمن والبركات و فى تلك اللحظات تتمني أن يكون هناك ما يسد كافة احتياجاتك الشخصية والمناسبات التي تود إبرامها في هذا الشهر الكريم وفي ظل تلك الظروف العصيبة التي يمر بها العالم أجمع منذ ظهور وتفشي فيروس كورونا . فلا تقلق من أي صعوبات مالية وفي ظل دخول فرج شهر رمضان علينا فقد قامت المملكة العربية السعودية بتوهج منصة جديدة لكافة المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية، وهي منصة تمويلية تدعي منصة سلفة الالكترونية . والتي يمكن لجميع المواطنين داخل المملكة الحصول على قرض شخصى سريع كما تريد والذي يصل معك حتى ٥٠٠٠ ريال سعودى . وايضا لا تقلق فإن كل هذا يتم بشكل إلكتروني ؛ والاحلى من هذا أنه يمكنك الحصول على هذا القرض الذي قمنا بذكره في غضون 15 دقيقة فقط . وكذلك أيضا بدون أن يتم تحويل الراتب الخاص بك . فاليوم لا تقلق يمكنك في لحظة الدخول على موقع منصة سلفة والتسجيل الكترونيا ومن أي مكان ؛ والحصول على 5000 ريال سعودي قرض فوري وسريع . كذلك يمكنك من خلاله فى تلبية جميع احتياجاتك الاسرية . وكذلك إذا كنت مقبلا على عمل مشروع صغير يساعدك في البدء في حياتك المعيشية وسداد ما يمكن سداده من الديون المتراكمة . وايضا اذا كنت مقبلا على الزواج ولديهم الكثير من المصاريف يمكنك أيضا التقديم على منصة سلفة . كما أنه يمكنك أيضا تحديد السلفة التى تريدها أما المميز هنا في منصة سلفة الالكترونية أنه يمكنك أيضا تحديد مدة السداد بالطرق التى تناسبك في عملية السداد وعلى قسط مريح كما تحدده انت وايضا بهامش ربحي بسيط . فإن منصة سلفة الهدف الأساسي الذي قد أنشأت لأجله هو مساعدة أبناء المملكة العربية السعودية فتقوم بتقديم الكثير من الخدمات المتميزة والرائعة داخل المملكة العربية السعودية . وايضا للعلم ولكي تطمئن لما انت مقبل عليه في هذا التمويل أن جميع عمليات التمويل المقدمة من منصة سلفة الالكترونية جميعها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . فإنه ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى سوف نعرض لجميع متابعينا الكرام كيفية التسجيل و طريقة الحصول على التمويل الشخصى من منصة سلفة .
كيفية الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة الكترونيآ
لكافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة إلكترونيا في غضون 15 دقيقة فقط . وتريد أن تتحصل على مبلغ 500 ريال سعودي اتبع الخطوات الاتية
- اولا: ادخل مباشرة على الموقع الالكتروني الخاص بمنصة سلفة الالكترونية.
- ثانيا: قم بالبدء في تسجيل الدخول على المنصة من خلال كتابة البيانات الشخصية الخاصة بك صحيحة وكذلك رقم الهوية الوطنية ؛ ورقم الهاتف المحمول الخاص بك . .
- ثالثا: ومن ثم قم بالنقر على طلب تمويل بعد التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها .
- رابعا: اضغط مباشرة على أهم أيقونة وهي أيقونة التمويل الشخصي وتلك التي يمكنك عبرها تحديد كم المبلغ الذي ترغب فيه وكذلك الطرق المناسبة لك في السداد .
- خامسا: قم بالموافقة على جميع الأحكام والشروط الخاصة بمنصة سلفة الالكترونية .
- سادسا : قامت المنصة بتوفير خدمة عملاء تستقبل كل ما يهم الاستفسارات الخاصة من جميع المتقدمين على السلفة.
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