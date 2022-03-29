نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شدات ببجي UC مجانا عن طريق idea empire احصل عليها الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة شدات ببجي UC مجانا هوا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال، وتعتبر لعبة ببجي من الألعاب ذات الشعبية العالية سواء في العالم العربي أو عالميا. تعتبر لعبة ببجي من الألعاب القتالية حيث تبداء اللعبة باسقاط ١٠٠ لاعب من الطائرة علي جزيرة بالمظلات. بعد ذلك يبداء اللاعبين بتجميع الأسلحة والقنابل والدروع الواقية ومستلزمات الصحة من أجل بداية عملية القتال وتصفية اللاعبين. ثم تبداء دائرة القتال في الانكماش مع خروج اللاعب الذي يتعرض للقتل جارج اللعبة ويتكون الفريق من ٤ لاعبين. ثم في النهاية يكون الفائز فريق واحد الذي يستطيع البقاء علي قيد الحياة إلي النهاية، ونتعرف ألان علي طريقة الحصول علي شدات ببجي UC واهميتها في اللعبة.

تتمثل أهمية شدات ببجي UC في الحصول علي الملابس المميزة والأسلحة واسكنات خاصة بتغير مستلزمات اللعبة. كذلك المساعدة في دخول مراحل متقدمة في اللعبة وشراء الدروع وتجعل اللاعب مميز داخل الخريط أثناء اللعب. كما يمكن أستخدام شدات ببجي في شراء الصناديق من داخل اللعبة للخصول علي هدايا مميزة لا تتوفر في الصناديق المجانية.

طريقة الشحن مجانا

في البداية الدخول إلي منصة idea empire الخاصة بشحن ببجي.

ثم سوف تظهر بعض الأسئلة تقوم بالإجابة عليها.

بعد ذلك عليك مشاهدة أكبر قدر من الفيديوهات لتجميع النقاط للشحن.

ثم تقوم بطلب بطاقة جوجل بلاي مجانية بقيمة الرصيد الذي تم تجميعة وتقوم بالشحن.

شحن شدات ببجي UC عن طريق ID

في البداية ربط حساب الجيميل الخاص بك باللعبة.

ثم بداية عملية التسجيل وتخديد الدولة واللغة وعملة البلد.

بعد ذلك إدخال رقم الهاتف وتأكيدة عبر إدخال رمز التأكيد المرسل.

ثم تحديد طريقة الدفع الخاصة بك.

ثم تحديد كمية الشدات المراد شرائها والضغط علي أيقونة تأكيد.

سوف يظهر أمامك كود يجب إدخالة في حساب اللعبة.

ثم تظهر في الحساب الشدات الخاصة بك التى قمت بشرائها.

أصبحت الآن الشدات الخاصة بك جاهزة للاستخدام في حسابك للاستخدام وشراء الاسكنات والاسلحة التي ترغب بها أو شراء صناديق الحظ الخاصة.

طريقة الحصول علي سكنات ببجي مجانا

يمكنك الحصول علي سكنات ببجي مجانا والملابس أيضا حيث يمكنك الدخول إلي الاسترداد لشراء الملابس والاسكنات بواسطة قطع الفضة التي تم تجميعها وتقوم اللعبة بتجديد القسم الخاص بلاسترداد مع بداية كل موسم. وتستطيع الحصول علي قطع الفضة عن طريق أتمام المهمات اليومية ومكافأت الدخول اليومي.

اسعار شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي

تكلفة شحن ٦٣ شده ٣.٦٩ ريال سعودي.

تكلفة شحن ٣٤٠ شده ١٧.٩٩ ريال سعودي.

بينما تكلفة شحن ٦٩٠ شده ٣٦.٩٩ ريال سعودي.

تكلفة شحن ١٨٧٥ شده ٨٩.٩٩ ريال سعودي.

تكلفة شحن ٤٠٠٠ شده ١٨٤.٩٩ ريال سعودي

بينما تكلفة شحن ٨٤٠٠ شده ٣٦٩.٩٩ ريال سعودي.

اسعار شدات ببجي uc بالجنية المصري

تبلغ تكلفة شحن ٦٣ شدة حوالي ١٠.٦ جنية مصري.

بينما تبلغ تكلفة شحن ١٩٨ شدة حوالي ٤٨ جنية مصري.

وتبلغ تكلفة شحن ٦٩٠ شدة حوالي ١٦٠ جنية مصري.

بينما تبلغ تكلفة شحن ١٩٩٥ شدة ٤٠٠ جنية مصري.

وتبلغ تكلفة ٤٠٠٠ شدة ٨٠٥ جنية مصري.

بينما بلغت تكلفة شحن ٨٤٠٠ شدة ١٦١٠ جنية مصري.

اسعار شحن شدات ببجي في العراق

تكلفة شراء 63 شدة حوالي 1470 دينار عراقي.

بينما تكلفة شراء 340 شدة حوالي 7370 دينار عراقي.

تكلفة شراء 690 شدة حوالي 14700 دينار عراقي.

بينما تكلفة شراء 1875 شدة حوالي 36700 دينار عراقي.

تكلفة شراء 4000 شدة حوالي 73700 دينار عراقي.

بينما تكلفة شراء 8400 شدة حوالي 147000 دينار عراقي.

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