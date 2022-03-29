السودان يؤكد ضرورة التزام بعثة الأمم المتحدة بالحياد والشفافية

جدة - نرمين السيد - أكد السودان ضرورة أن تلتزم بعثة الأمم المتحدة فى السودان "يونيتامس" بمبدأ الحياد وعدم الانحياز والشفافية فى جمع وعرض المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج منها فى تقاريرها.





وذكرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان اليوم الإثنين، أن مجلس الأمن الدولى عقد اليوم مشاورات حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بشأن السودان الذى أعدته بعثة يونيتامس عن الفترة من 22 نوفمبر 2021 وحتى 21 فبراير 2022.

وكانت حكومة السودان استقبلت هذه المشاورات بتقديم ردها وملاحظاتها على التقرير منذ يوم 22 مارس الجارى، وتم تعميم رد الحكومة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن قبل المشاورات.

وأشارت وزارة الخارجية السودانية إلى أنّ حكومة السودان قامت بإعادة تشكيل كلّ من اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر إبراهيم، واللجنة التنفيذية للتنسيق مع بعثة "يونيتامس" برئاسة وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف الطيب.

وأوضحت أن اللجنة التنفيذية أعدت رد الحكومة على التقرير، مضيفة أنها شرعت على الفور فى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التى من شأنها إعادة توجيه عمل بعثة يونيتامس، بحيث تلتفت إلى الجوانب الأخرى الأساسية فى تفويضها، مثل دعم اتفاق جوبا للسلام، ودعم تنفيذ البرتوكولات الملحقة بالاتفاق، مثل بروتوكولات النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية والأراضى، ودعم تطبيق بروتوكول تطوير قطاع الرحّل والرعاة، وحشد الموارد اللازمة للتحضير للانتخابات، بدلا من تركيز كل نشاط "يونيتامس" فى الجانب السياسى فقط.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن اللجنة التنفيذية للتنسيق مع يونيتامس، والتى تضم مختلف الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، تعكف الآن على إعداد خطة متكاملة لمطالب حكومة السودان من بعثة يونيتامس، وفقا لترتيب أولويات الحكومة فيما يتعلق بدعم الانتقال، وصولا لإجراء الانتخابات، وسوف يتم فى القريب العاجل تسليم هذه الخطة للأمم المتحدة، خاصة وأنّ البعثة تم نشرها بطلب من حكومة السودان.