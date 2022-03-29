بايدن: لن أتراجع عن تصريحاتى بشأن بوتين 

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الإثنين، أنه لن يتراجع عن تصريحاته قبل يومين التى اعتبر فيها أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لا يمكن أن يبقى فى السلطة، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لم يكن يعبّر عن تغيير فى السياسة الأمريكية تجاه موسكو.





وقال بايدن، فى تصريحات للصحفيين داخل البيت الأبيض: "لا أتراجع عن أى شئ"، لكنه شدد فى الوقت نفسه عن أنه لم يكن يعبر عن تغيير فى سياسة واشنطن، وإنما كان يعبر عن رأى بناه على أحساسيه الخاصة خلال ذلك اليوم، قائلا: "كنت أعبّر عن غضب أخلاقى شعرت به تجاه الطريقة التى يتعامل بها بوتين وأفعال ذلك الرجل"، حسب ما نقلت عنه شبكة "سى.إن.إن" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى.

وكان بايدن، قد قال، أمس الأول، خلال خطاب ألقاه أمام حشد خارج القلعة الملكية بالعاصمة البولندية وارسو: "من أجل الرب، لا يمكن أن يبقى ذلك الرجل فى السلطة"، فى إشارة إلى الرئيس الروسى، الأمر الذى اعتبره مراقبون يمثل دعوة لتغيير النظام السياسى فى روسيا، وأنه قد تعكس تغييرا مهما فى المنهاج الذى تتعامل به واشنطن مع موسكو، حيث دأب المسئولون الأمريكيون على التأكيد على أن تغيير النظام الروسى ليس هدفا للولايات المتحدة.

ولاحقا، أكّد بايدن ومسئولون آخرون بالإدارة الأمريكية، بشكل متكرر، أن الرئيس لم يكن يقصد الدعوة إلى تغيير النظام فى روسيا، فى حين اعتبر الكرملين تلك التصريحات "مثيرة للقلق"، حتى بعد أن قال مسئولون فى واشنطن إنها كانت مجرد "زلة لسان".