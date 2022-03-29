أوكرانيا.. انقطاع الاتصالات والإنترنت بسبب هجوم إلكتروني قوي

قال مسؤولون في الحكومة الأوكرانية وممثلون عن شركة الاتصالات الأوكرانية المملوكة للدولة (أوكرتيليكوم) إنها شهدت انقطاعا في خدمة الإنترنت بعد أن تعرضت لهجوم إلكتروني "قوي".
وهذه أحدث واقعة ضمن هجمات وعمليات تسلل إلكتروني تعرضت لها شبكة الإنترنت في أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أواخر فبراير.
وقال يوري شيخول رئيس هيئة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات "اليوم شن العدو هجوما إلكترونيا قويا على البنية التحتية التقنية لأوكرتيليكوم... تم صد الهجوم ولدى الشركة الآن القدرة على البدء في إعادة خدماتها للمشتركين".
وقال ميخائيل شورانوف المتحدث باسم الشركة "تم صد الهجوم ونستأنف الخدمات تدريجيا".
وكتبت (نتبلوكس)، التي تتبع تعطل خدمة الإنترنت، على تويتر الاثنين تقول إنها رصدت "انهيارا في الاتصال" مع "عطل واسع النطاق على مستوى البلاد".
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