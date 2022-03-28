تحديث المساعدات المقطوعة sso.hrsd.gov.sa وتجديد رقم الإيبان المصرفي وبيانات المواطنين على منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع دورة التحديث التي أعلنت عنها الوزارة عبر منفذ النفاذ الوطني الموحدة بحساب المستفيدين أو عبر رابط تحديث بيانات المقطوعة المحدد eservices.mlsd.gov.sa.

“بالهوية الوطنية” تحديث المساعدات المقطوعة sso.hrsd.gov.sa إلكترونيا (رقم الإيبان – الهاتف )

مع اقتراب شهر رمضان الكريم يبحث المواطن الفقير او صاحب الحاجة عن المنصات والجهات التي تقوم بتقديم المساعدات، ويتوجه إلى الجمعيات والمؤسسات الإنسانية وكذلك إلى البحث عن مساعدات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تقوم بدراسة جيدة للمواطنين لحالاتهم الاقتصادية والاجتماعية وتطلق بعدها البرامج التي يحتاجوا إليها، ويتابع المواطن البحث عن:

منصة إحسان الخيرية التي تقدم المساعدة وتعتبر وسيط بين صاحب أموال الزكاة وبين المؤسسة الخيرية التي تقدم الدعم للمحتاجين.

المكرمة الملكية التي قام خادم الحرمين الشريفين بتقديمها في بداية شهر رمضان الماضي لمستفيدي الضمان الاجتماعي ويتوقع إيداعها هذا الشهر.

المساعدة المقطوعة التي انتظرها المواطنين لمدة أربعة سنوات ويتم تحديث بيانات الضمان المطور وتحديث بيانات المقطوعة لتحديث البيانات.

ابحث عن المؤسسات الخيرية لمساعدة المحتاجين مثل مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.

أهمية تحديث البيانات كما أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تقوم وزارة الموارد البشرية بتحديث منظومة الدعم فيها بشكل منتظم، وقد أعلنت ضرورة انتقال بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى المنصة الجديدة بشروط الاستحقاق الجديدة، ويتم الانتقال من المنصة القديمة إلى منصة الدعم والحماية، ويكون مستفيدي المساعدة المقطعة أيضا من مستفيدي الضمان ويكون عليهم تحديث رقم الغيبان المصرفي وأرقام الهتف النقال وبيانات المواطن، العمل أو الزواج، على المنصة الوطنية الموحدة ليتم تحديث بياناتهم عند الوزارة وعند اختيار موعد المساعدات المقطوعة الجديدة.