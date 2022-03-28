يتساءل الكثير حول سعر الريال السعودي مقابل العملة المصرية وهي الجنيه، فسعر الريال اليوم 22 شعبان الجمعة الذي يوافق 25 مايو 2022 سجل ببنك مصر 4.88 قرش للشراء أما البيع 4.90 قرش، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنتعرف سوياً على اسعار الريال السعودي في مصر الان وسنقدم لكم معلومات عن الريال الذي يتكون من 100 هللة، والذي يصدر من البنك المركزي السعودي تابع معنا.

اسعار الريال السعودي في مصر الان

إن سعر الريال لهذا اليوم الجمعة مقابل عملة مصر وهي الجنيه بجميع البنوك أمر هام يحتاج لمعرفته الجميع، ولا سيما المهتمين بسوق الأوراق المالية الذي يتابعون العملات في ظل هذه الأحداث العالمية وإليكم السعر وهو كالآتي:

سعر الريال بالبنك الأهلي للشراء 88 جنيه وبالنسبة لسعر البيع 4.88 جنيه.

سعر الريال بالبنك المركزي لشراء 86 جنيه بالنسبه للبيع 4.88 جنيه.

سعر الريال داخل بنك بلوم الشراء 85 البيع 4.89 جنيه.

الريال داخل بنك المشرق الشراء 86 وبالنسبة للبيع 4.89.

قيمة الريال داخل المصرف العربي الدولي الشراء 86 أما سعر البيع 4.89.

قيمة الريال داخل بنك السويس 85 جنيه للشراء وبالنسبة للبيع 4.90 جنيه.

ريال السعودي داخل بنك الإمارات الشراء 85 البيع 4.90 جنيه.

سعر الريال بنك الإسكندرية الشراء 85 أما البيع 4.89.

قيمة الريال داخل بنك التعمير 80 جنيه هذا لقيمة الشراء أما قيمة البيع 4.89 جنيه.

بنك أبو ظبي سعر شراء الريال بداخله 79 والبيع 4.79.

البنك العربي الأفريقي سعر الريال بداخله لشراء 75 أما البيع 4.89 جنيه.

بنك الكويت الوطني سعر شراء الريال بداخله 74 وسعر البيع 4.89.

بنك العقاري المصري حتى سعر الريال لشراء 74 والبيع 4.89.

المصرف المتحد سعر الريال بداخله 71 جنيه للشراء والبيع 4.89 جنيه.

أسعار العملات اليوم

هناك استقرار في أسعار العملات لهذا اليوم الجمعة 25 مارس داخل بنوك مصر، وذلك نظراً لأن العطلات الأسبوعية عادة تكون الجمعة والسبت، حيث أن سعر الدولار ثبت أمام الجنيه، فأصبح 18.28 جنيه، هذا لشراء أما البائع 18.38 جنيه، شراء الدينار الكويتى 57.82 جنيه، أما سعر البيع 60.82 جنيه، واستقر سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 24.05 جنيه.

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