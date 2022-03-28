نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل راتب شهر رمضان للموظفين والمتقاعدين بالسعودية 1443؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد راتب شهر رمضان 1443، الفترة القادمة تأتي أهم مناسبتين على مدار العام هما شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك وهما من المناسبات التي تحتاج إلى تواجد الكثير من المال من أجل شراء مقاضي شهر رمضان المبارك وكافة احتياجات المنزل لرمضان والعيد، لهذا اتجه بحث الموظفين بالقطاعات المختلفة في السعودية إلى التعرف على موعد صرف رواتب شهر رمضان بالسعودية لكي يكونوا على دراية تامة بموعد وجود المال لشراء تلك المقاضي الهامة.

موعد راتب شهر رمضان 1443 للموظفين

موعد نزول الرواتب هو الموعد المحدد من قبل وزارة المالية -كونها الجهة الأولى المسؤولة عن توفير الرواتب للموظفين- بتوفير رواتب الموظفين بحساباتهم البنكية أو على بطاقات الفيزا المخصصة لصرف الراتب، وقد قامت الوزارة بتخصيص يوم السادس والعشرين من شهر رمضان والموافق الثامن والعشرين من شهر أبريل ليكون هو ميعاد نزول راتب شهر رمضان لكافة المواطنين.

مع العلم أن يوم السابع والعشرين هو الموعد المقرر لرواتب الموظفين بكل شهر، ولكن تقوم الوزارة بتقديم ذلك اليوم ليكون في السادس والعشرين أو تأخيره ليكون في الثامن والعشرين في حالة مصادفة يوم الرواتب لعطلة رسمية كيوم الجمعة أو السبت.

موعد معاشات شهر رمضان الضمان الاجتماعي

أما عن مستفيدي الضمان الاجتماعي وأصحاب المعاشات فيختلف موعد توفير رواتب شهر رمضان لهم عن قطاع الموظفين والجهات الحكومية، إذ أن راتب شهر رمضان يتاح في الثالث من شهر رمضان، وقد قام جزء كبير من مستفيدي دعم الضمان الاجتماعي بمطالبة خادم الحرمين الشريفين بتقديم موعد راتب شهر رمضان قبل عيد الفطر بمدة كافية ليكون هناك وقت كافي لشراء الاحتياجات والالتزامات الهامة لشهر رمضان.

موعد راتب شهر شوال 1443

وقد يتساءل بعض المواطنين عن موعد نزول رواتب شهر شوال شهر عيد الفطر ولكنه من المبكر جدًا الآن الإعلان عن موعد نزول الرواتب نظرًا لأنه قد تحدث به أي تغييرات، ولكن من المقرر أن يكون راتب شهر شوال في السابع والعشرين من مايو والموافق الخامس والعشرين من شوال وإلى الآن لا توجد أي تغييرات من الوزارة حول ذلك الموعد.