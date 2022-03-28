طريقة تنظيف السجاد على الناشف بخلطة سحرية وجبارة

تبحث العديد من ربات المنزل عن طرق لتنظيف المنزل قبل شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد لكي تجعل بيتها جميل ونظيف ومرتب ومستعد لإستقبال هذه الأيام العطرة ومع وجود فصل الشتاء والعواصف تبحث كل سيدة عن طرق تنظيف السجاد ولكن بدون ماء وصابون لكي لا تكون مجبرة على رفع السجادة على الشرفة لتهويتها وتنشيرها لكي لا تتسخ أكثر من العوامل الجوية لفصل الشتاء وأيضا هناك أنواع عدة من السجاد يتلف إذا تم تنظيفه بالطرق العادية، ولكن سنتعرف اليوم على كيفية تنظيف السجاد بطرق سهلة ومكونات متوفرة في أي منزل وأيضا بدون مجهود وبدون ماء وصابون وسوف تذهلين من النتائج.

طريقة غسيل السجاد بإستخدام ماء الأكسجين

المكونات

2 لتر من الماء الساخن.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من ماء الأكسجين بتركيز 20.

ملعقة صغيرة من سائل تنظيف المواعين ويمكن إستبدالها بملعقة صغيرة من البرسيل الجل.

نصف كوب من الداوني ويمكن إستبداله بأي نوع من أنواع الزيوت العطرية أو بثلاث أكياس من الفانيليا.

كوب كبير من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من الزيت العطري.

فرشة سجاد.

طريقة الاستخدام

في زجاجة فارعة نقوم بوضع بيكربونات الصوديوم والزيت العطري ونقوم بمزجهم جيدا ثم نقوم برشهم على السجاد المراد تنظيفه وتركه لمدة ربع ساعة وفي هذه الأثناء نحضر وعاء ونضع فيه الماء الساخن والخل الأبيض وماء الأكسجين والدواني وسائل تنظيف الأطباق ونمزج كل المكونات جيدا ثم نقوم بكنس السجادة جيدا من البيكربونات الصوديوم وسوف نلاحظ إزالة الإتساخات العالقة بالسجادة والأتربة والوبر ويجب تظيف السجادة من الأسفل أيضا حتى لا يكون هناك أتربة من تحت السجاد ثم نقوم بغمس فرشة تنظيف السجاد في الخليط الذي أعددناه ونقوم بمسح السجاد به ونتركه للتهوية وهو في مكانه.

وإذا كان هناك بقع عنيدة فى السجاد فسوف يحتاج إلى الأتي:

ربع كوب من ماء الأكسجين بتركيز 20.

ربع كوب من جل الغسيل اليدوي.

ربع كوب من سائل تنظيف الأطباق.

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة ونضعها في زجاجة وبواسطة ليفة تنظيف ناعمة نأخذ من الخليط.