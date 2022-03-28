شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022 وأحدث الأجهزة

شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022 هي شروط ميسرة وأصبحت متوفرة في العديد من عملاء شركة موبايلي في المملكة العربية السعودية وقد وفرت الشركة عدد كبير من أجهزة الجوال الذكي والأجهزة اللوحية من بينها تقسيط أجهزة أيفون بالإضافة إلى أنواع أخرى قدمتها الشركات العالمية وسوف نتعرف على أجدد عروض تقسيط الأجهزة موبايلي الجديدة وما هي الشروط أيضًا بالإضافة إلى كم جوال تقسيط موبايلي 1443.

شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022

قد ترغب في شراء جهاز نقال بمواصفات قياسية وعالية وبالتالي سيكون سعره في نفس الوقت عال للغاية، ولكن وفرت شركة موبايلي إمكانية التقسيط للجوالات ولكن بمتطلبات وشروط، ومن أبرز شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022 ما يلي:

سداد جميع الدورات الفوترية التي تُحددها الشركة على العميل، أي يشترط عدم وجود ديون موجهة للعميل من خلال الشركة.

ألا يكون العميل قد تعثر في سداد قيمة الفواتير السابقة مما أدى إلى توقيع عقوبات وغرامات مالية عليه من خلال الشركة.

قيمة الفواتير الثلاث الأخيرة ينبغي أن تكون أكثر من 650 ريال سعودي من أجل القبول في خطط التقسيط الجديدة.

حصول العملاء على سجل ائتماني نظيف من خلال مؤسسة سمة في السعودية، أي لا بد ألا يكون متعثر في سداد مديونية البنوك السعودية.

توفرت خطط التقسيط للكثير من عملاء الباقات والتي تبدأ من باقة مفوتر 100 في السعودية.

وهناك العديد من الشروط الأخرى التي يتم وضعها في العقود المبرمة مع العملاء عند طلب الجوال، ويمكن التعرف عليها من خلال الشركة ومعرفة أيضًا نظام التقسيط وفترة سداد قيمة الدفعات كاملة.

تقسيط الأجهزة موبايلي

مهما كان نوع الجوال الجديد الذي ترغب في شراءه من خلال موبايلي فبالتأكيد ستجده متوفر عن طريق باقات الأجهزة المفوترة الإلكتروني (mobily.com.sa) ومن أبرز العروض الجديدة: