نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض البنك الأهلي تقسيط بسعر الكاش خطة الدفع الذكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض البنك الأهلي تقسيط بسعر الكاش هي واحدة من أجدد العروض المتوفرة من خلال البنك بالتعاون مع متجر اكسترا في المملكة العربية السعودية وهي أحد أنظمة خطة الدفع الذكي التي تفتح الفرصة لتقسيط المشتريات عن طريق الاعتماد على البطاقات الائتمانية بعد أن قدم البنك سيارات اقساط بدون دفعة ولكن لا بد من معرفة شروط خدمة الدفع الإلكتروني البنك الأهلي أو شروط استخدام برنامج التقسيط الذكي بالاشتراك مع اكسترا السعودية، وهذا ما نقدمه بعد تقديم هل يوجد قرض سيارة بدون مقدم .

عروض البنك الأهلي تقسيط بسعر الكاش

قام البنك الأهلي في السعودية بتقديم مجموعة مميزة من العروض من بينها عروض تويوتا 2021 تقسيط الأهلي على السيارات وقدم منتجات وحلول تمويل عديدة أيضًا، ولكن ما يخص عروض البنك الأهلي تقسيط بسعر الكاش فلا يمكن معرفته إلا عند التواصل مع الجهات المشاركة ومن بينها اكسترا السعودية، وقد أعلن البنك عن مميزات تقسيط المشتريات في اكسترا لتكون كالتالي:

يمكن تقسيط جميع الأجهزة الإلكترونية المتوفرة لدى المتجر، وتصل النسبة السنوية إلى 0% وهذا ما يبحث عنه معظم العملاء.

التقسيط سيكون متاح حتى عام واحد، وأقل قيمة للمبالغ هي ثلاثة آلاف ريال سعودي.

بينما في حال التقسيط من فترة تبدأ من ثلاث شهور وحتى ستة شهور أيضًا، فإن الحد الأدنى لقيمة الإنفاق ستكون فقط ألف ريال سعودي.

وقد أعلن البنك من خلال موقع الأهلي الرسمي العروض الخاصة أن هذا العرض متوفر فقط حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، ومن ثم يتم تجديده بما يتناسب مع احتياجات العملاء.

برنامج التقسيط الذكي البنك الأهلي

ومن أجل القبول في هذا البرنامج ينبغي معرفة كافة الشروط والأحكام، إذ أن البنك أعلن عن عدم وجود مصروفات أو رسوم إضافية عند الاشتراك به وتوافر كافة الشروط والأحكام، ولكن حدد قيمة الأقساط الشهرية على أن تكون بحد أدنى فقط 5% من إجمالي سعر المشتريات التي قمت بالحصول عليها.

وقد بلغت قيمة الحد الأقصى لقيمة المشتريات التي يمكن الحصول عليها هو فقط 100 ألف ريال سعودي، ويُمنع العملاء فرصة السداد المبكر أو طلب التسوية قبل انتهاء خطة التقسيط التي تم الاتفاق عليها من خلال البنك عند تقديم الطلب.